Bắt giam Facebooker 'Thủy Tẹt Bé Nhỏ' chuyên kêu gọi từ thiện để trục lợi

Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Thu Thủy (31 tuổi, trú tại phường Điện Biên Phủ) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định tố tụng được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nông Thị Thu Thủy là chủ tài khoản Facebook “Thủy Tẹt Bé Nhỏ”, thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh kêu gọi ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn.

Thủy xây dựng hình ảnh “người phụ nữ nhân hậu”, gắn bó với công tác thiện nguyện, từ đó tạo được niềm tin lớn trong cộng đồng mạng.

Công an, viện kiểm sát thực hiện các quyết định tố tụng với Nông Thị Thu Thủy. (Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên)

Qua xác minh, công an xác định Thủy lợi dụng sự tin tưởng của các nhà hảo tâm để trục lợi cá nhân. Thủy cùng với Nguyễn Mạnh Tuân – Facebooker vừa bị bắt vì hành vi tương tự đã phối hợp dựng nên các “chiến dịch từ thiện”, đăng tải câu chuyện thương tâm, hình ảnh người nghèo khổ nhằm kêu gọi quyên góp.

Đáng chú ý, trong một số trường hợp, khi Tuân trực tiếp đi trao quà và chụp ảnh đăng lên mạng, Thủy đã lấy lại chính những hình ảnh này, cắt bỏ hình Tuân, rồi đăng lên trang cá nhân như thể mình là người thực hiện. Bằng cách này, Thủy tiếp tục nhận thêm tiền ủng hộ từ những người tin tưởng.

Nông Thị Thu Thủy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên)

Cơ quan điều tra xác định, chỉ tính riêng năm 2025, Thủy đăng hơn 400 bài viết liên quan đến hoạt động từ thiện. Từ tháng 2 đến tháng 6/2025, trong ba trường hợp cụ thể, cơ quan chức năng đã chứng minh Thủy chiếm đoạt hơn 24 triệu đồng từ tiền quyên góp.

Sau khi Nguyễn Mạnh Tuân bị bắt tạm giữ, ngày 2/10, Thủy đến Công an tỉnh Điện Biên tự thú và thừa nhận hành vi.

Tại đây, Thủy khai nhận quen biết Tuân từ năm 2022 qua các hoạt động từ thiện, sau đó thường xuyên liên lạc, bắt tay cùng Tuân để dựng nên các chiến dịch kêu gọi ủng hộ.

Các bài đăng của cả hai đều thu hút hàng nghìn lượt quan tâm, hàng trăm nhà hảo tâm chuyển tiền.