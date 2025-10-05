Nghi phạm sinh năm 2005 sát hại cô gái trên vỉa hè TP.HCM ra đầu thú

Bước đầu nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi đâm chết chị T.T.D.H (sinh năm 1993, quê Bạc Liêu, nhân viên quán bar) trên vỉa hè, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường. Biết không thoát tội rạng sáng ngày 5/10, nghi phạm đã ra đầu thú.

Ảnh hiện trường

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 4/10, người dân phát hiện một cô gái bị đâm và tử vong tại chỗ trong hẻm 106 đường Trương Văn Bang (nhánh thông qua hẻm 195 Hoàng Văn Thụ), phường Tam Thắng, TPHCM.

Nhận tin, Công an đã có mặt bảo vệ hiện trường để tiến hành điều tra xác minh.

Qua khám nghiệm cô gái đã tử vong với vệt máu từ vết thương ở vùng ngực bụng. Người dân nơi đây cho biết, hung thủ đã lao đến đâm một nhát trúng nạn nhân rồi nhanh chóng rời đi. Nạn nhân gục xuống và chảy nhiều máu. Dù người dân đã gọi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.D.H, đang làm việc ở một quán bar. Còn nghi phạm là L.H. Cả hai có quan hệ tình cảm trong thời gian nhiều năm, nhưng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.