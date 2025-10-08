Cháy nhà ở Lâm Đồng chết 2 vợ chồng: Thông tin mới nhất

Tối 8/10, trao đổi với Báo Điện Tử VTC News , ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực ( Lâm Đồng ) cho biết, khoảng 22h ngày 7/10, tại Bon Đắk Huýt, xảy ra cháy lớn khiến ông N.V.Q. (56 tuổi) tử vong tại chỗ và bà H.T.H. (52 tuổi, vợ của ông Q.) không qua khỏi khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Theo ông Anh, ông Q. và bà H. từng là vợ chồng nhưng đã ly hôn khoảng một thời gian nhưng vẫn sống chung nhà.

“Ông Q. và bà H. mỗi người từng trải qua một lần dang dở trong hôn nhân và có con riêng. Họ đến với nhau nhưng không có con chung. Con cái riêng của họ đều đã lập gia đình và ở nơi khác.

Tối hôm đó, trước khi ông Q. tự thiêu đã gọi điện cho con của mình để báo là sẽ đốt hết tất cả. Người con của ông Q. khi nghe cha mình nói vậy đã chạy tới nhà ông Q. đang ở nhưng không kịp vì khi đến nơi, ngọn lửa đã bùng phát mạnh và cửa nhà đã bị khóa trái” , ông Anh cho biết thêm.

Cũng theo ông Anh, ông Q. và bà H. có cuộc sống khó khăn, làm nghề thợ hồ. Trước hôm xảy ra vụ việc, ông Q. và bà H. có mâu thuẫn với nhau.

“Đây là sự việc rất đau lòng và không ai mong muốn xảy ra. Địa phương đã đến động viên, hỗ trợ gia đình mai táng cho các nạn nhân. Hiện tại, thi thể ông Q. đã được gia đình chôn cất và thi thể bà H. cũng đang được đưa về nhà để lo hậu sự”, ông Anh chia sẻ.