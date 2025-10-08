Đến lượt TP.HCM mưa và ngập!

Theo ứng dụng Meteo Viet thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân của đợt mưa lớn này là do sự kết hợp giữa gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh – đẩy hơi ẩm từ biển vào đất liền – cùng sự phát triển của các đám mây đối lưu nhiệt cục bộ hình thành do bức xạ mặt trời mạnh vào ban ngày.