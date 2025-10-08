Hai tên trộm sa lưới do... xe máy hết xăng!

Công an xã Công an xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp xử lý 2 đối tượng nghi vấn trộm tài sản ở địa bàn giáp ranh.

2 đối tượng nghi vấn trộm tài sản cùng số tiền trên người. Ảnh: DT

Trưa 8-10, Công an xã Sơn Điền nhận được tin báo từ nhân viên một trạm dừng chân ở km62 Quốc lộ 28 (đèo Gia Bắc) thuộc xã Sơn Điền, trình báo về việc bị mất trộm tiền mặt.

Qua rà soát, phát hiện các đối tượng đã tẩu thoát bằng xe máy về hướng xã Hàm Thuận Bắc nên Công an xã Sơn Điền phối hợp với Công an xã Hàm Thuận Bắc triển khai lực lượng đón bắt.

Phát hiện 2 nghi phạm chạy xe máy trên Quốc lộ 28, lực lượng chức năng đuổi theo.

Trong lúc tăng ga trốn chạy, không may xe máy hết xăng nên cả 2 bỏ xe, chạy bộ xuống ruộng thì bị công an bắt giữ. Kiểm tra trên người đối tượng, công an thu giữ hơn 9 triệu đồng.

Qua xác minh, xác định 2 đối tượng cùng ngụ phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng.