Toàn cảnh hiện trường vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Tiểu thương bàng hoàng bật khóc vì cả tỷ tiền hàng Tết vừa nhập đã hóa tro

Rạng sáng nay (23/12), vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội) khiến nhiều ki-ốt bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động nhiều phương tiện khẩn trương dập lửa, đến khoảng 7h đám cháy cơ bản được khống chế nhưng vẫn còn cháy âm ỉ, khiến phần mái tôn chợ bị biến dạng, cong vênh và sụp xuống ở nhiều vị trí.

Toàn cảnh hiện trường vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội

Chia sẻ với chúng tôi, một số tiểu thương đứng túc trực bên ngoài hiện trường vụ chạy tỏ vẻ lo lắng, thất thần khi cả kho hàng nhập về chuẩn bị bán Tết bị hỏa hoạn thiêu rụi trong phút chốc.

Một tiểu thương nói, "Nhiều hàng hóa lắm, nhà nào cũng nhiều. Ít nhất phải 500 - 700 - 1 tỷ tiền hàng. Ki-ốt của tôi ngay đây này, vừa nhập hàng về bán Tết, chưa bán được tí nào".

Một chủ cửa hàng chăn ga gối đệm cho biết, "Cửa hàng anh nằm ngay bên ngoài này, bị cháy hết không còn gì. Tiền hàng khoảng 1 tỷ đồng. Trong chợ có 5 dãy, bán tất cả đồ đạc từ gia dụng, quần áo. Bên trong là sạp nhỏ thì tiền hàng nhỏ chứ dãy ngoài này toàn ki ốt to hàng hóa nhiều, ngọn lửa bén vào thiêu rụi hết cả. Mất hết, chả biết làm thế nào. Cả hai vợ chồng đều buôn bán ở đây, giờ cháy hết rồi".

Chủ cửa hàng chăn ga cho biết chưa xác định được nguyên nhân từ đâu nhưng nghe mọi người nói là ngọn lửa bắt nguồn từ cửa hàng hải sản ở giữa dãy. "Khả năng là do chập điện ở cửa hàng hải sản gây cháy rồi bén sang hàng vàng mã phía sau rồi dần dần cháy lan sang các ki-ốt kế bên".

Chị Phương Thùy (người dân chứng kiến vụ hỏa hoạn) cho biết, "Ban đầu cháy từ cửa hàng phía sau cửa hàng vàng mã. 3h30 sáng bắt đầu có hiện tượng khói, đến 4h30 bắt đầu cháy to. 4h20 là bọn em gọi cứu hỏa rồi gọi công an phường. Lúc đó cháy to quá, không ai chạy kịp. Hỏa hoạn vào lúc sáng sớm nên không ai kịp chạy ra".

Chị Phương Thuỳ cũng cho biết, do sát dịp Tết nhà ai cũng nhập hàng nhiều nên vụ cháy chắc chắn sẽ gây thiệt hại lớn cho các tiểu thương. "35 ki-ốt trong chợ cháy hết chưa kể những sạp nhỏ trong chợ. Tiểu thương ai cũng sốc vì thiệt hại quá lớn", người dân cho hay.

Khoảng 4h10 sáng nay (23/12), hỏa hoạn bùng lên dữ dội từ một ki-ốt tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt). Nhân chứng tại hiện trường cho biết, lửa lan nhanh sang các ki-ốt lân cận.

Đén 7h sáng, ngọn lửa đã được dập tắt tuy nhiên các ki ốt đều bị ngọn lửa thiêu rụi

Lực lượng chức năng tiếp cận sâu vào bên trong chợ, phục vụ công tác dập lửa và ngăn cháy lan.

Tuy nhiên, ngọn lửa lớn đã thiêu rụi nhiều tài sản và hàng hóa của tiểu thương

Dưới sức nóng dữ dội của đám cháy, phần mái tôn bị nung nóng và biến dạng, cong vênh, nhiều vị trí méo mó, sụp xuống.

Chợ Xanh có quy mô khoảng 2.800m2, với hơn 100 ki-ốt kinh doanh, là khu chợ dân sinh sầm uất của người dân khu vực Định Công.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng đã cứu được 2.000m2 các ki-ốt trong chợ, gồm: dãy ki-ốt ở ngõ 76 phố Trịnh Đình Cửu, dãy ki-ốt từ số 24 đến 34 trên mặt đường Trần Nguyên Đán và khu vực trạm biến áp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h10 sáng nay (23/12), vụ hỏa hoạn xuất phát từ một ki-ốt tại chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt, Hà Nội), lửa lan rộng cháy sang các ki-ốt xung quanh khiến đám cháy bùng phát dữ dội.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cùng công an địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động nhiều xe chữa cháy và phương tiện chuyên dụng để dập lửa.

Đến khoảng 7h, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, bên trong chợ vẫn còn nhiều điểm cháy âm ỉ, buộc lực lượng chức năng tiếp tục phá dỡ các gian hàng và phun nước làm mát để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.