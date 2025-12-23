Dùng máy xúc phá dỡ, mở đường cho cảnh sát dập tắt đám cháy chợ ở Hà Nội

Khoảng 4h34 ngày 23/12, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại chợ Xanh (phường Phương Liệt).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Vụ cháy bùng lên lúc rạng sáng.

Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng điều động 2 xe chỉ huy, 1 xe chở phương tiện và trực tiếp xuống hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã bùng phát mạnh do nhiều vật liệu dễ cháy, tạo ra lượng lớn khói khí độc, tốc độ lan nhanh và tiềm ẩn nguy cơ cháy sang các ki-ốt, nhà dân xung quanh.

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo khai thác các nguồn nước xung quanh, tổ chức nhiều mũi tấn công chống cháy lan, tiếp cận vào gốc lửa để dập tắt đám cháy.

Máy xúc được huy động để phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho cảnh sát tiếp cận dập tắt hoả hoạn.

Đồng thời chính quyền địa phương huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận tổ chức dập tắt đám cháy.

Các đơn vị công an phường, lực lượng an ninh cơ sở lập tức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nhiệm vụ.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đến 4h57 cùng ngày, cảnh sát khống chế được đám cháy, không để cháy lan ra các khu vực còn lại của cơ sở và nhà dân xung quanh.

Khoảng 5h14, đám cháy cơ bản được dập tắt, các tổ công tác tiếp tục triển khai dập tàn và làm mát các cấu kiện để phòng ngừa cháy bùng phát trở lại.

Nhờ triển khai chữa cháy kịp thời, hàng trăm m² ki-ốt trong chợ và nhiều ngôi nhà dân xung quanh được bảo vệ an toàn.

Thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.