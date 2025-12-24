Thưởng cuối năm không có một đồng dù công ty tổ chức tiệc tổng kết linh đình

Cuối tuần trước, công ty tôi tổ chức bữa tiệc cuối năm (Year End Party) tại khách sạn hạng sang có tiếng ở trung tâm thành phố. Không gian đẹp lộng lẫy, món ăn toàn "sơn hào hải vị", rượu bia ê hề, mời cả ca sĩ đến hát, dàn âm thanh ánh sáng không kém gì một show ca nhạc chuyên nghiệp. Khách mời có quà mang về, hình ảnh bữa tiệc được truyền thông trên các tài khoản mạng xã hội của công ty, rất là chuyên nghiệp và bề thế. Sự kiện được tổ chức thành công và sếp rất tự hào.

Tuy nhiên cảm nghĩ của sếp và nhân viên từ đầu đến cuối đều không tương đồng. Trong khi sếp đứng trên sân khấu hùng hồn nói về những thành tựu rực rỡ của công ty, tầm nhìn lớn lao và sự gắn kết thì bên dưới, nhiều nhân viên nhìn nhau thở dài ngán ngẩm vì đã biết rằng như mọi khi, công ty không có thưởng cuối năm mà chỉ cho quà mang về. Được ăn tiệc hay nhận món quà lịch sự nhưng kém thiết thực chẳng phải là điều chúng tôi muốn. Giá như chi phí đó chuyển thành tiền gửi vào tài khoản thì mặt ai cũng sẽ tươi trong sự kiện đánh dấu một năm làm việc kết thúc.

Những ngày này, bạn bè các nơi thường hỏi nhau "công ty cậu thưởng Tết Dương lịch" bao nhiêu, tôi chỉ muốn họ đừng hỏi nữa, vì rất ghét phải nói câu muôn thở là không có. Công ty tôi không có chế độ thưởng cuối năm cho nhân viên. Các khoản chi tập trung vào tiệc tùng, quà cáp, trong khi thứ mà mọi người cần nhất là có thêm một khoản tiền để tiết kiệm hay sắm sửa.

Nhiều công ty tổ chức tiệc xa hoa, sang trọng mà không chú trọng đến thưởng cho nhân viên. (Ảnh minh họa: AI)

Công ty sẵn sàng chi mấy trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng cho tiệc tất niên ở khách sạn hạng sang, nhưng lại viện đủ lý do để không thưởng cho người lao động. Khi được hỏi, các sếp thường trả lời rất trơn tru: “Năm nay khó khăn”; “Phải thắt chặt chi tiêu”; “Thưởng không phải là bắt buộc”... Nghịch lý nằm ở chỗ, nếu đã khó khăn đến mức không thể thưởng nổi đồng nào, vì sao vẫn có ngân sách cho bữa Year End Party xa hoa?

Tiệc cuối năm vốn được gọi là dịp tổng kết và tri ân nỗ lực của nhân viên suốt cả năm qua. Bữa tiệc trước ngày 1/1 thường lớn nhất trong năm. Lãnh đạo muốn tổ chức chứ nhân viên thì không vì thật ra dịp này chúng tôi vẫn đang kiệt sức vật lộn với lượng công việc khổng lồ, thật sự không thể mặn mà với các hoạt động tập thể. Tết Nguyên đán cũng chẳng mấy lúc nữa sẽ tới, điều mọi người bận tâm nhất là khoản chi tiêu lớn cuối năm và lấy gì bù đắp, tổng cả năm này mình kiếm được bao nhiêu...

Có vẻ sếp tôi đặt nặng hình thức hơn là nhu cầu thực tế của các nhân viên. Công ty làm tiệc cuối năm hoành tráng để mời đối tác, "phông bạt" quảng bá hình ảnh, để thể hiện là doanh nghiệp đang rất ổn, ăn nên làm ra. Trong chương trình và diễn văn, sếp muốn thể hiện một công ty bừng bừng khí thế, trên dưới một lòng, nhân viên nhiệt huyết cống hiến như những người sát cánh cùng trồng cây và chia quả ngọt. Tuy nhiên, cả năm lao động vất vả với đồng lương thấp, đến hết năm nghe sếp phát biểu với thông điệp tri ân nhưng tiền thưởng một đồng cũng không có, chúng tôi khó mà nở được nụ cười chân thành khi vỗ tay.

Theo chỉ đạo, nhân viên vẫn nâng ly, cười, chụp ảnh rồi đăng mạng xã hội, nhưng nhiều người âm thầm cân nhắc xem năm sau có nên tiếp tục gắn bó hay không, liệu có tìm được chỗ làm mới đãi ngộ tốt hơn... Thật ra năm nào ra Tết cũng có một số người lặng lẽ nghỉ việc, một phần vì bất mãn chuyện cuối năm dương không có thưởng, hoặc thưởng Tết âm quá "hẻo", không đủ bù cho sự mong đợi của 12 tháng lương thấp.

Vẫn biết chuyện kinh doanh bây giờ không dễ, vẫn biết tiệc cuối năm không đơn thuần là cuộc vui mà còn có những mục đích khác để phục vụ lợi ích công ty, tuy nhiên nếu như lãnh đạo coi suy nghĩ, tinh thần của người lao động là quan trọng thì cũng nên cân bằng một chút, sao cho nhân viên nhìn thấy một chút lợi ích riêng của mình trong thành tựu chung. Hình ảnh công ty rực rỡ nhưng trong tài khoản cá nhân, tiền lượn qua đã ít lại còn chưa ấm chỗ đã bay mất thì khó mà vui theo sếp; cần vỗ tay thì vỗ tay, cần cười thì cười chứ không thật sự gắn bó và kết nối.

Nhiều đồng nghiệp nói, công ty tổ chức tiệc cá nhân xa hoa nhưng không có đồng thưởng nào, họ cảm thấy vai trò của người lao động bị coi thường. Một cựu đồng nghiệp thâm niên khá cao nghỉ việc năm ngoái từng tâm sự khi chia tay: "Mình thất vọng vì công ty khi cần huy động sức lực, chất xám thì hiệu triệu mọi người đốt lên ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, tìm mọi giải pháp vượt cái đích khó vượt, đến khi cần chi tiền cho nhân viên thì than nghèo kể khổ, viện lý do trì hoãn hoặc bỏ qua, thế rồi rồi đùng một cái bỏ ra núi tiền làm tiệc ở khách sạn 5 sao mời toàn khách quý, tóm lại là ngọt bùi chẳng đến lượt nhân viên hưởng ".

Khi phát biểu, các sếp hay nói nhân viên là tài sản quý nhất, lớn nhất của công ty, nhưng tài sản đâu chỉ để xài mà cũng cần được vun vén chứ nhỉ.

