Tài khoản không sử dụng nhiều năm đột nhiên nhận gần 74 triệu đồng chuyển khoản: Công an nhận tin báo, yêu cầu rút toàn bộ số tiền

Ngày 21/12/2025, Công an xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai tiếp nhận đơn đề nghị của chị Phạm Thị Lan (SN 1993, trú tại tỉnh Ninh Bình) về việc chuyển nhầm số tiền gần 74 triệu đồng vào tài khoản số 170419942xxxx.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, rà soát và xác định chủ tài khoản là anh Ngô Văn Bường (SN 1994, trú tại thôn Phú Hợp 2, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai). Đây là tài khoản anh Bường không sử dụng trong nhiều năm.

Quá trình làm việc, Công an xã đã trực tiếp hướng dẫn anh Ngô Văn Bường thực hiện các thủ tục cần thiết để rút toàn bộ số tiền và hoàn trả lại cho chị Phạm Thị Lan theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đến ngày 22/12/2025, Công an xã Tằng Loỏng đã hỗ trợ chị Phạm Thị Lan nhận lại số tiền gần 74 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của anh Bường.

Sau khi nhận lại đủ số tiền bị chuyển nhầm, chị Phạm Thị Lan bày tỏ sự xúc động, trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an xã Tằng Loỏng, đồng thời gửi thư cảm ơn tới đơn vị.

Thông qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng mà cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân như mã OTP, mật khẩu tài khoản cho bất kỳ ai nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Báo điện tử tỉnh Lào Cai