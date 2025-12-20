Một shipper đi xe máy "4 không" bị phạt 30 triệu đồng

Ngày 20-12, thôn tin từ Trạm CSGT Quảng Xương - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết qua công tác tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông của quần chúng nhân dân, đơn vị này đã xác minh và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một shipper vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Shipper Ngô Đăng H. cùng phương tiện vi phạm. Ảnh công an cung cấp

Theo đó, người vi phạm được xác định là anh Ngô Đăng H. (SN 2004; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) là shipper chuyên giao hàng trên địa bàn phường Hạc Thành.

Công an xác định anh H. điều khiển xe máy đi giao hàng đã mắc nhiều lỗi như: điều khiển xe không gắn biển số; không có giấy chứng nhận đăng ký xe; xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; không có giấy phép lái xe theo quy định.

Với các lỗi vi phạm trên anh H. đã bị phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 30 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện và trừ 4 điểm giấy pháp lái xe.