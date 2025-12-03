Pha “tự bóc phốt” hiếm có: Shipper "ảo" gọi thẳng đến số Trưởng công an xã, tự đưa mình lên bản tin

Sáng 2/12, một đối tượng giả danh nhân viên giao hàng đã gọi điện nhằm thực hiện kịch bản lừa đảo đang xuất hiện phổ biến trong giới tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đối tượng này đã vô tình gọi nhầm trực tiếp vào số Trưởng Công an xã Hưng Thịnh (tỉnh Đồng Nai).

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho mưu đồ, đối tượng cuối cùng lại trở thành “nhân vật bất đắc dĩ” xuất hiện trong video tuyên truyền mới nhất của Công an xã.

Theo đó, sau khi tiếp nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0388049239, Trưởng công an xã Hưng Thịnh đã bật loa ngoài để mọi người cùng nghe. Đầu dây bên kia là giọng gấp gáp, "Hôm trước anh thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản vậy ạ?".

Sau khi nhận được câu trả lời là chuyển khoản, shipper bắt đầu kịch bản lừa đảo, "Thôi chết em rồi anh ơi. Anh coi bữa trước em đi gấp quá, em đưa nhầm cho anh số tài khoản của bên Giao hàng tiết kiệm. Rồi bây giờ chuyển vô đó là người ta tưởng anh đăng ký làm shipper ấy. Tại cái tài khoản em đưa cho anh là tài khoản kích hoạt thẻ hội viên tự động ấy. Em gọi cho anh để nhờ anh nhắn mấy câu với bên GHTK để hủy cái thẻ này được không anh...".

Đối tượng lừa đảo gọi điện cho Trưởng Công an xã Hưng Thịnh (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau đó, đối tượng giả danh shipper liên tiếp hướng dẫn thao tác cho đồng chí Trưởng Công an xã Hưng Thịnh.

Khi Trưởng Công an xã Hưng Thịnh đề nghị shipper đến tận nhà hướng dẫn mình hủy dịch vụ này thì đói tượng đã lấy lý do để né tránh, "Giờ em đang ở bệnh viện ấy anh. Anh giúp em đi".

Sau đó đối tượng đã gửi đường link Facebook qua cho nạn nhân để tiếp tục thực hiện hàng loạt thao tác trong kịch bản lừa đảo. Thế nhưng, quá đen cho kẻ lừa đảo khi gọi trúng ngay Trưởng Công an xã Hưng Thịnh và sau đó đã được đưa lên bản tin tuyên truyền và cảnh báo người dân.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến shipper

Công an xã Hưng Thịnh cảnh báo tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng, bưu cục hoặc đơn vị vận chuyển để gọi điện lừa đảo. Theo cơ quan công an, thủ đoạn chúng thường sử dụng là tự xưng shipper thông báo có đơn hàng cần giao và yêu cầu nạn nhân xác nhận. Sau đó, chúng viện lý do “đơn bị lỗi”, “đơn bị treo”, “phát sinh phí hoàn trả” hay “phí vận chuyển bổ sung” để yêu cầu chuyển khoản.

Một số đối tượng còn gửi đường link giả mạo, dụ người dân đăng nhập để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng và mã OTP. Thậm chí, chúng dùng giọng nói nhẹ nhàng, xưng hô thân mật để tạo cảm giác tin tưởng.

Công an xã khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP, CCCD hay bất kỳ thông tin cá nhân nào qua điện thoại; không mở link được gửi qua SMS, Zalo hay Messenger; và không chuyển khoản theo bất kỳ yêu cầu lạ liên quan đến phí vận chuyển hay phí xác minh đơn.

Một số dấu hiệu nhận biết lừa đảo gồm: cuộc gọi thúc giục chuyển khoản ngay lập tức, dọa dẫm rằng nếu không đóng phí thì đơn hàng sẽ bị giữ hoặc hủy; số điện thoại lạ, không thuộc các đơn vị vận chuyển uy tín; và nội dung trao đổi chung chung, không nắm rõ thông tin người nhận hoặc hàng hóa.

Khi nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần giữ bình tĩnh, ngắt cuộc gọi và không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ đối tượng. Đồng thời, nên chủ động liên hệ Công an xã Hưng Thịnh để được hỗ trợ kịp thời.

Cơ quan công an cũng đưa ra một số khuyến nghị chung: thường xuyên kiểm tra đơn hàng trên ứng dụng chính thức của đơn vị vận chuyển, cảnh giác với mọi cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và thông báo cho người thân – đặc biệt là người lớn tuổi – để phòng ngừa.

Công an xã Hưng Thịnh đề nghị người dân chia sẻ rộng rãi thông tin này để nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.