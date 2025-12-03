Vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng: Công an nêu lý do chưa khởi tố

Liên quan đến vụ chuyển nhầm gần 500 triệu đồng người nhận "không hợp tác", ngày 3-12, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, Công an phường Quảng Trị vẫn đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

"Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Thu Th. theo đúng quy định pháp luật. Hiện các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ đang được triển khai. Vụ việc nếu xác định có dấu hiệu tội phạm thì sẽ tiến hành khởi tố" - nguồn tin nói.

Cơ quan công an và Ban cán sự khu phố 4 di chuyển đến nhà ông N.T.L để vận động phối hợp làm việc và chuyển trả lại số tiền gần 500 triệu đồng mà chị Th. chuyển nhầm

Trong khi đó, theo một cán bộ khu phố 4 (phường 3 cũ, nay là phường Quảng Trị), gia đình ông N.T.L - người nhận gần 500 triệu tiền chuyển nhầm, làm nghề sản xuất các mặt hàng liên quan đến mây tre.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 10-11, chị Nguyễn Thị Thu Th. (ngụ thôn Tây Chín, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) thực hiện giao dịch bằng điện thoại thì do lỗi mạng đã chuyển nhầm 499.999.999 đồng.

Kiểm tra sao kê, chị Th. xác định số tiền đã vào tài khoản của ông N.T.L (ngụ phường Quảng Trị), người bạn hàng lâu năm của gia đình.

Tuy nhiên, dù chị Th. nhiều lần đến nhà đối chiếu sao kê và xin lại số tiền đã chuyển nhầm, ông L. không hợp tác và còn chặn liên lạc. Không còn cách nào khác, chị Th. gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng. Tiếp nhận đơn, Công an phường Quảng Trị đã vào cuộc điều tra theo quy định.

Đến nay, công an và chính quyền địa phương nhiều lần đến làm việc, giải thích và vận động gia đình ông L. trả lại số tiền nhưng không nhận được sự hợp tác.

Đáng chú ý, từ ngày 11-11, sau khi có đơn trình báo liên quan số tiền "lạ" chuyển vào tài khoản, ông L. không đến làm việc dù công an đã nhiều lần gửi giấy mời, thậm chí triệu tập.