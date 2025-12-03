Thanh niên sinh năm 2007 suýt bị lừa bán sang Campuchia, thoát nạn nhờ phát hiện chi tiết "lạ" rồi tìm cách bỏ trốn

Sáng 2/12, Công an xã Hưng Thịnh (tỉnh Đồng Nai) nhận được tin báo về một nam thanh niên nghi bị lừa bán sang Campuchia, đang xuất hiện tại khu vực cây xăng Hiệp Phú Thành. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã nhanh chóng có mặt và đưa người này về trụ sở để xác minh.

Thanh niên được công an hỗ trợ kịp thời sau khi suýt bị lừa bán sáng Camphuchia

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định người thanh niên là Hảng A Chù (sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú tại xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai). Trước đó, thông qua mạng xã hội, Chù quen một người tên Hiếu. Người này hứa hẹn công việc “việc nhẹ – lương cao”, làm phụ xe với mức thu nhập 5–6 triệu đồng mỗi tuần. Tin lời, Chù làm theo hướng dẫn, đi xe khách Hoàng Long từ Hà Nội vào TP.HCM.

Khi đến nơi, một tài xế taxi (chưa rõ lai lịch) được Hiếu bố trí đã đón Chù và chở đi theo hướng Tây Ninh (khu vực Long An cũ). Khi nhìn thấy cờ Campuchia, Chù mới tá hỏa nhận ra mình có thể đã bị lừa bán ra nước ngoài. Trong lúc tài xế dừng xe cho đi vệ sinh, Chù đã tìm cách bỏ trốn và quay lại TP.HCM. Do không còn tiền, Chù buộc phải đi bộ từ TP.HCM hướng về Đồng Nai. Khi đến khu vực cây xăng Hiệp Phú Thành, Chù được người dân phát hiện và trình báo công an.

Công an xã Hưng Thịnh sau đó đã tiến hành xác minh nhân thân, đồng thời hỗ trợ suất ăn và mua vé xe để Hảng A Chù trở về quê an toàn.

Cảnh báo tới người dân: Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp bị lừa sang Campuchia, Thái Lan thông qua các chiêu trò như hứa hẹn công việc lương cao bất thường, kết bạn qua mạng để dụ dỗ di chuyển bí mật, hoặc đưa nạn nhân đến khu vực biên giới rồi bán cho các tổ chức tội phạm.

Để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần:

+ Không tin vào các lời mời chào “việc nhẹ – lương cao” không rõ ràng.

+ Không giao giấy tờ tùy thân cho người lạ.

+ Không đi theo người không quen biết, đặc biệt khi phải di chuyển xa.

+ Báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Công an xã Hưng Thịnh cho biết lực lượng luôn chủ động trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân.