Xe lạ đón giữa đêm, hai người tháo chạy thoát bẫy lừa qua Campuchia

Ngày 20-12, Công an xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã kịp thời phát hiện, giải cứu hai công dân nghi bị lừa đưa sang Campuchia lao động trái phép.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 19-12-2025, trong quá trình tuần tra tại khu vực ấp Voi, xã Bến Cầu, lực lượng Công an xã Bến Cầu phối hợp lực lượng an ninh cơ sở phát hiện hai thanh niên có biểu hiện hoảng loạn, nghi vấn bị lừa qua biên giới nên đưa về trụ sở làm việc.

CLIP: Hai thanh niên may mắn thoát bẫy lừa việc nhẹ lương cao

Hai người được xác định là Nguyễn Văn Ngọc (SN 2001) và Lê Anh Tài (SN 1988), cùng thường trú xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; hiện tạm trú tại khu phố 3, phường Thuận Giao, TPHCM.

Làm việc với công an, anh Tài cho biết ngày 18-12 đã lên mạng xã hội facebook tìm việc làm và được một người phụ nữ liên hệ, giới thiệu công việc bốc vác tại Tây Ninh với tiền công 800.000 đồng/ngày. Tin lời, anh Tài rủ anh Ngọc cùng đi.

Hai thanh niên bỏ chạy trong đêm

Đến khoảng 20 giờ ngày 19-12, người phụ nữ nhắn tin yêu cầu cả hai ra ngã ba gần nơi ở để xe đến đón. Sau đó, một ô tô màu trắng, loại 4 chỗ đến đưa cả hai di chuyển theo hướng Tây Ninh. Khi xe dừng lại tại một đoạn đường thuộc xã Phước Chỉ với lý do tài xế đi vệ sinh, cả hai nghi ngờ bị lừa sang Campuchia nên mở cửa xe bỏ chạy về hướng xã Bến Cầu.

Đúng thời điểm này, lực lượng Công an xã Bến Cầu đang tuần tra đã phát hiện, hỗ trợ và đưa hai công dân về trụ sở để xác minh. Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, Công an xã đã liên hệ với gia đình và bàn giao hai người cho người thân đưa về an toàn.

Qua vụ việc, Công an xã Bến Cầu khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các thủ đoạn tuyển dụng việc làm với mức lương cao, không rõ địa chỉ, nhất là các lời mời làm việc liên quan khu vực cửa khẩu Mộc Bài và vùng biên giới nhằm tránh rơi vào bẫy lừa đảo, mua bán người.