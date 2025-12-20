Bộ Công an vào cuộc xác minh việc Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk

Ngày 19/12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo định kỳ. Tại đây, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc vận hành, xả lũ của các công trình thủy điện, đặc biệt là Thủy điện Sông Ba Hạ . Bởi trong đợt mưa lũ hồi tháng 11 vừa qua, Thuỷ điện Sông Ba Hạ có mức xả lũ lịch sử.

Trả lời nội dung này, ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, việc điều hành xả lũ của các hồ chứa phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy trình đã được phê duyệt. Riêng đối với Thủy điện Sông Ba Hạ, phía Bộ Công an đang tiến hành làm rõ các nội dung liên quan. Khi có thông tin chính thức, tỉnh sẽ cung cấp đầy đủ đến các cơ quan báo chí.

Ông Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Minh Phương

Liên quan đến công tác thông tin về tình hình xả lũ cho người dân, ông Trương Công Thái cho biết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã cập nhật liên tục, khoảng 30 phút một lần, về lưu lượng xả lũ, diễn biến mưa lũ và các dự báo liên quan. Trên cơ sở đó, chính quyền các cấp kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đợt mưa lũ vừa qua, Thủy điện Sông Ba Hạ có mức xả lũ kỷ lục. Ảnh: Lê Tiền.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lũ vừa qua có cường độ đặc biệt lớn. Lượng mưa đo được tại nhiều khu vực dao động từ 1.000 - 1.800 mm, gần tương đương với tổng lượng mưa của cả năm tại tỉnh Đắk Lắk cũ. Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng, làm cô lập nhiều khu vực, ảnh hưởng đến hệ thống thông tin liên lạc và công tác cứu hộ, cứu nạn.

Cũng tại cuộc họp báo, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã cung cấp thông tin chính thức về thiệt hại về người trong đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 11. Theo đó, toàn tỉnh ghi nhận 113 người tử vong, trong số này, có 101 người tử vong trực tiếp do thiên tai; 12 trường hợp tử vong do nguyên nhân khác, chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh nền, không được cấp cứu kịp thời trong điều kiện mưa lũ chia cắt.

Theo thống kê mới nhất của UBND tỉnh Đắk Lắk, sau bão số 13 và đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 15 - 20/11, toàn tỉnh có 653 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 892 căn nhà hư hỏng nặng và 5.455 căn nhà hư hỏng nhẹ. Tổng kinh phí dự kiến để khắc phục thiệt hại về nhà ở hơn 200 tỷ đồng.

Hiện tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nguồn lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, từng bước ổn định đời sống, đồng thời rà soát, đánh giá toàn diện công tác phòng, chống lũ lụt nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời gian tới.

Như Tiền Phong đưa tin, đợt mưa lũ vừa qua, nhà máy Thuỷ điện Sông Ba Hạ trở thành tâm điểm chú ý khi xả lũ kỷ lục. Lúc 16h ngày 19/11, lưu lượng lũ về hồ chứa đạt 16.120 m³/s, trong khi tổng lưu lượng xả về hạ lưu là 16.100 m³/s, đây là mức xả lịch sử.

Sau khi xả lũ kỷ lục, chủ Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành nghị quyết tạm thời về nhân sự điều hành. Theo đó, Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định phân công Chủ tịch HĐQT tạm thời điều hành toàn bộ Ban điều hành, thay Tổng giám đốc đang… nghỉ phép để làm việc với cơ quan chức năng.

Không chỉ Tổng giám đốc, nhiều nhân sự khác cũng tạm nghỉ để làm việc với cơ quan chức năng. Theo tìm hiểu, Chủ tịch HĐQT hiện là ông Vũ Hữu Phúc và Tổng Giám đốc công ty này là ông Nguyễn Đức Phú.