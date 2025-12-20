DHG Pharma: nỗ lực bền bỉ và trái tim trọn vẹn trong hành trình “Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn”

Với những nỗ lực bền bỉ và tấm lòng trọn vẹn dành cho cộng đồng, DHG Pharma đã không ngừng lan tỏa hành trình "Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn". Năm 2025, bốn chương trình khám bệnh, quy mô lớn tại Gia Lai, An Giang, Lào Cai và Quảng Trị đã trở thành những dấu son ấm áp, thể hiện tinh thần nhân ái và sự tận tụy của doanh nghiệp trên từng chặng đường sẻ chia.

Cuối tháng 11, cùng với việc chuẩn bị cho chương trình Khám bệnh phát thuốc tại tỉnh Quảng Trị, DHG Pharma kịp thời trao tặng thuốc cho Sở Y tế các tỉnh miền Trung như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa,…với tổng chi phí gần 1,5 tỷ đồng, đây được xem như một lời động viên thiết thực, giúp chăm sóc sức khỏe đồng bào sau bão lũ, mang đến sự an tâm giữa những ngày khó khăn.

Mỗi vùng đất là một câu chuyện, một nhu cầu chăm sóc sức khỏe riêng, và thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt của DHG Pharma trong cách triển khai. Từ phòng khám nha khoa giữa lưng chừng núi đến những chiếc xe X-quang lăn bánh nơi biên cương, chương trình đã mở ra cơ hội chẩn đoán và chăm sóc y tế chu đáo hơn cho bà con vùng sâu, vùng xa.

Tất cả tạo nên một hành trình đẹp đẽ, nơi lòng nhân ái được trao đi bằng sự chuyên nghiệp, thấu hiểu và trân trọng từng cộng đồng mà DHG Pharma đồng hành.

04 chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng trọng điểm của DHG Pharma

Chương trình như một bệnh viện thu nhỏ với nhiều chuyên khoa để bà con được thăm khám đầy đủ, chỉn chu

Trong các hành trình năm nay, chuyến đi tại xã Tân Lập (Quảng Trị) vào ngày 6/12 mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Đây là hoạt động mà DHG Pharma đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ lên đường chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay sau cơn bão. Chương trình quy tụ hơn 40 y bác sĩ từ Hà Nội, lực lượng quân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, cùng các đơn vị đồng hành như AloBacsi, Daisy Media và chính quyền địa phương, phát thuốc cho hơn 1.200 người dân, vượt xa dự kiến 1.000 người.

DHG Pharma đã chuẩn bị 1.300 phần thuốc với hơn 50 loại thiết yếu, chủ yếu là vitamin - khoáng chất, thuốc tăng đề kháng, tiêu hóa, hô hấp, da liễu và dạ dày, phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân miền núi sau thiên tai.

Chuyến khám tại Tân Lập còn trở thành dấu ấn riêng khi lần đầu tiên một gói cận lâm sàng toàn diện được triển khai ngay tại xã. Chương trình đã thực hiện 400 ca X-quang, 350 ca siêu âm và 300 ca điện tim.

Một chuyến đi "xịn" chưa từng có: X-quang lưu động về tận bản

Qua thăm khám, đoàn bác sĩ ghi nhận bức tranh sức khỏe đặc trưng của vùng núi cao: nhiều trường hợp tăng huyết áp ở người còn trẻ, trước đây chưa từng được tầm soát hay điều trị. Do lao động nặng, đường sá xa xôi và thiếu điều kiện khám định kỳ, bệnh âm thầm tiến triển và chỉ được phát hiện kịp thời nhờ những chuyến khám lưu động như lần này.

BS.CK2 Phạm Đức Sơn (Hệ thống Y tế Thu Cúc) cho biết: "Sau ngập lụt, bệnh tiêu hóa và hô hấp tăng rõ rệt. Ban tổ chức mang theo các nhóm thuốc thiết yếu như tiêu hóa, cầm tiêu chảy, kháng sinh đường ruột, thuốc cảm cúm, thuốc da liễu,… DHG Pharma chuẩn bị thuốc đúng nhu cầu, giúp điều trị kịp thời, tránh bệnh nặng lên".

Đối với trẻ em, vấn đề dinh dưỡng là mối quan tâm lớn nhất. Nhiều em ở lứa tuổi học đường chưa đạt chuẩn chiều cao, cân nặng, cần quan tâm nhiều hơn nữa về vấn đề dinh dưỡng cho trẻ em, ThS.BS Dzoãn Thị Tường Vi nhận định.

Song song với việc thăm khám - phát thuốc, DHG Pharma và Ban tổ chức còn trao tặng xe đạp, tủ sách, sách và truyện cho điểm trường Bản Bù; chăn ấm cho Trường phổ thông dân tộc nội trú xã Hướng Lộc.

Bà Trần Thị Thanh Phướng, Trưởng bộ phận PR - Event DHG Pharma cho biết, chuyến trở lại Quảng Trị là lời tri ân dành cho mảnh đất và con người nơi đây, đồng thời tái khẳng định tầm nhìn "Vì một cuộc sống khỏe đẹp hơn" cùng cam kết "Mạnh mẽ chuyển mình - Vững bước vươn xa" của DHG Pharma qua việc mang đến cộng đồng các sản phẩm đạt chất lượng quốc tế Japan-GMP và EU-GMP.

Hành trình tại Tân Lập khép lại với một niềm tin được vun đắp: dù ở vùng biên giới xa xôi, người dân vẫn có quyền tiếp cận dịch vụ y tế. Và suốt hơn 51 năm qua, đó cũng chính là tinh thần mà DHG Pharma theo đuổi, thu hẹp khoảng cách y tế.

Trong thời gian tới, DHG Pharma tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại vùng sâu vùng xa. Không chỉ mang những sản phẩm đạt chất lượng quốc tế EU GMP, JAPAN GMP, DHG Pharma mong muốn mang cả máy móc, tư vấn sức khỏe và để mở ra một cuộc sống khỏe đẹp hơn cho mọi người dân Việt Nam.