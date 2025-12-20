Phát hiện nhiều linh kiện súng chuẩn bị ‘đi’ xe khách từ Quảng Trị ra Hà Nội

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép linh kiện lắp ráp súng với số lượng lớn trên địa bàn.

Số linh kiện vừa bị Công an Quảng Trị bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 16/12/2025, tại khu vực trước nhà số 73 Lê Quý Đôn (thôn Cao Việt, xã Lao Bảo), tổ công tác do Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì , phối hợp Công an xã Lao Bảo và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan khu vực IX) kiểm tra một ô tô khách BKS 50E-089.70 đang dừng đỗ có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông N.Đ.H. (SN 1981, trú khóm Tây Chín, xã Lao Bảo) đang bốc xếp các thùng carton lên hầm chứa xe. Kiểm tra 4 thùng hàng, tổ công tác thu giữ tổng cộng 149 linh kiện nghi là các bộ phận cơ bản dùng để lắp ráp súng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông N.Đ.H. khai nhận được P.T.L.H. (SN 1978, trú khóm Ka Tăng, xã Lao Bảo) thuê vận chuyển số hàng trên, giao cho N.V.N. (SN 1987, trú thôn Bích La Trung, xã Lao Bảo) là lái xe ô tô 50E-089.70 để chở ra TP. Hà Nội.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số linh kiện và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.