Khống chế, bắt giữ Phương Văn Hảo sinh năm 2001

Công an Lạng Sơn ngày 19/12 cho biết, Công an xã Na Dương vừa bắt giữ Phương Văn Hảo (SN 2001, trú tại thôn Còn Sung, xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) khi đối tượng này dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp hơn 4 triệu đồng vào đêm 13/12.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 13/12, lực lượng chức năng nhận tin báo từ người dân về việc tại nhà bà Nguyễn Thị Nga (SN 1965, trú tại Khu 4, xã Na Dương) xuất hiện một nam thanh niên đeo khẩu trang, dùng dao đe dọa chủ nhà nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã Na Dương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp vây bắt. Chỉ sau 30 phút, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế thành công đối tượng, đảm bảo an toàn cho nạn nhân.

Đối tượng Phương Văn Hảo tại Cơ quan Công an - Ảnh: Công an Lạng Sơn

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ tang vật gồm một con dao và số tiền vừa cướp được là hơn 4 triệu đồng. Đối tượng được xác định là Phương Văn Hảo. Bước đầu, Hảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phương Văn Hảo về hành vi "Cướp tài sản" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.