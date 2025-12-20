Vợ xin ly hôn, chồng chém vợ rồi uống thuốc trừ sâu, thắt cổ muốn chết chung

Ngày 20-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Văn Tiến (SN 1986; trú thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "giết người".

Võ Văn Tiến bị bắt tạm giam

Theo điều tra, Võ Văn Tiến và vợ là Phan Thị Ngọc L. (SN 1989) chung sống tại nhà riêng thuộc thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình. Trong quá trình chung sống, do mâu thuẫn kéo dài, Tiến nhiều lần có hành vi bạo lực, đánh đập vợ.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào ngày 11-12, khi chị L. viết đơn xin ly hôn nhưng Tiến không đồng ý, từ đó nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự sát.

Sáng 12-12, Tiến khóa cửa nhà, dùng dao chém chị L. gây thương tích nặng. Chị L. may mắn vùng chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Sau khi gây án, Tiến uống thuốc trừ sâu tự tử, tiếp tục dùng dây thắt cổ và cho tay vào ổ điện nhưng không tử vong.