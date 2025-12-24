Thông báo nóng tới tất cả tài xế tham giao thông ở Hà Nội từ ngày 1/1/2026

Từ đầu năm 2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm một phương án phân luồng mới nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực phía Tây thành phố. Theo đó, các phương tiện ô tô tải có khối lượng từ 10 tấn trở lên, xe container và xe đầu kéo sẽ bị hạn chế lưu thông trong giờ cao điểm trên một số trục đường huyết mạch dẫn về Vành đai 3.

Biện pháp thí điểm do Sở Xây dựng Hà Nội xây dựng, trên cơ sở thống nhất với các cơ quan chức năng liên quan, nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” lớn trong tổ chức giao thông đô thị, đặc biệt là tình trạng ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm sáng và chiều. Việc hạn chế phương tiện tải trọng lớn được kỳ vọng sẽ giúp dòng xe cá nhân và xe buýt di chuyển thông suốt hơn trên các tuyến cửa ngõ.

Cụ thể, trên trục Quốc lộ 32 (đường Hồ Tùng Mậu), các xe tải trên 10 tấn và xe container sẽ không được phép đi theo hướng lên Vành đai 3 trên cao, đoạn từ ngã tư Lê Đức Thọ – Hồ Tùng Mậu đến nút giao Hồ Tùng Mậu – Phạm Hùng trong khung giờ quy định. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra ùn ứ do mật độ phương tiện lớn và giao cắt phức tạp.

Trên Đại lộ Thăng Long, các phương tiện tải trọng lớn cũng bị cấm di chuyển từ đại lộ lên Vành đai 3 trên cao, đoạn từ nút giao tỉnh lộ 70 đến nút giao Trung Hòa (Khuất Duy Tiến). Tuy nhiên, chiều lưu thông từ Vành đai 3 trên cao xuống Đại lộ Thăng Long hoặc xuống đường Hồ Tùng Mậu vẫn được phép hoạt động bình thường, nhằm tránh làm gián đoạn các hướng giao thông chính.

Đối với các xe tải trên 10 tấn và xe container, thành phố vẫn cho phép lưu thông trên Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32, nhưng không được đi qua phạm vi hai nút giao nói trên trong giờ cao điểm. Song song đó, lực lượng chức năng sẽ tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện chuyển hướng sang các tuyến kết nối như Quốc lộ 21, tỉnh lộ 422, tỉnh lộ 419 và trục Lê Đức Thọ – Lê Quang Đạo để giảm áp lực cho các điểm nóng.

Ngoài các tuyến kết nối ngắn, Hà Nội cũng đưa ra nhiều lộ trình thay thế cho các hướng đi dài. Chẳng hạn, phương tiện từ Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có thể lựa chọn hướng Láng – Hòa Lạc, qua Quốc lộ 21A, Quốc lộ 1A và đường tỉnh 494. Các hướng đi Quốc lộ 5 cũ, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng hoặc Hà Nội – Bắc Giang cũng được khuyến nghị vòng qua khu vực cầu Vĩnh Thịnh và các tuyến quốc lộ liên quan để tránh khu vực hạn chế.

Thời gian thí điểm kéo dài từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/3/2026. Khung giờ áp dụng là buổi sáng từ 6h đến 9h và buổi chiều từ 16h đến 20h. Sau giai đoạn này, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá hiệu quả thực tế để xem xét điều chỉnh hoặc nhân rộng phương án, hướng tới mục tiêu tổ chức giao thông an toàn, thông suốt và bền vững hơn cho Thủ đô.