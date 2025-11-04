Chân dung nữ đại gia Vũ Thị Thúy - bà chủ Công ty Nhật Nam đã lừa hơn 9.000 tỷ của gần 14.000 người

Ngày 4/11, VKSND TP Hà Nội ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981; trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, bà Thúy có hành vi đưa thông tin sai sự thật và Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân. Sau đó, sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn vi phạm Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt giữ, bà Vũ Thị Thúy là Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, đồng thời giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc CTCP Sông Đà 1.01 (SJC); Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam; Chủ tịch HĐQT CTCP Sông Đà Invest; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Nhật Khang.

Trước khi bị tạm giữ, bà Thúy và Công ty Sông Đà Nhật Nam đã hoàn tất thoái vốn khỏi Công ty Sông Đà 1.01.

Bị can Vũ Thị Thúy.

Cụ thể, từ ngày 4-25/8/2023, Nhật Nam đã bán 240.800 cổ phiếu SJC, qua đó không còn là cổ đông của Sông Đà 1.01. Động thái của Nhật Nam diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu SJC phục hồi tích cực từ đầu tháng 8, sau chuỗi giảm liên tiếp từ cuối tháng 6. Hiện SJC đang trong diện hạn chế, chỉ được giao dịch thứ 6 hàng tuần.

Trước khi Nhật Nam rút khỏi Sông Đà 1.01, bà Vũ Thị Thúy cũng hoàn thành thoái toàn bộ 23,5% vốn không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này, từ ngày 31/3/2023.

Phương thức thu hơn 8.900 tỷ đồng của Công ty Nhật Nam

Theo thông tin trên báo Dân Trí, từ năm 2020 đến 2022, Nhật Nam đã thu hơn 8.900 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Để huy động được số tiền trên, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Công ty Nhật Nam đầu tư 150 tỷ đồng để mua bất động sản, góp vốn dự án tại Bắc Giang; đầu tư mua 16 biệt thự tại Sơn Tây, 7 ô đất tại Thanh Hóa.

Ngoài ra, bà Thúy và chồng còn đứng tên cá nhân để mua các bất động sản, cổ phần công ty trị giá khoảng 92 tỷ đồng. Năm 2019, công ty mở 3 nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TPHCM nhưng hoạt động không hiệu quả nên đóng cửa vào cuối năm 2022.

Cũng trong năm 2019, bà Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn cổ đông, mục đích thành lập là để huy động vốn từ các cá nhân. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp này trong 3 năm 2019-2021 đều thua lỗ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/3/2022 và 2/7/2022, bà Thúy tổ chức 2 hội thảo lớn, thu hút hơn 5.500 người tham dự. Bà Thúy cũng mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn.

Tại các buổi hội thảo, bà Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc lãi đầy đủ... Bên cạnh đó, bà Thúy cho đăng tải thông tin, các đoạn phim quảng cáo về doanh nghiệp và hoạt động huy động vốn trên mạng xã hội.

Đồng thời, Nhật Nam lôi kéo, đào tạo các khách hàng đã gửi tiền góp vốn trở thành các nhân viên kinh doanh và trả tiền hoa hồng 15-20% giá trị hợp đồng để các cá nhân tiếp tục lôi kéo thêm những người khác góp vốn vào công ty.

Làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Nhật Nam quảng cáo sở hữu nhiều bất động sản, triển khai đầu tư nhiều dự án ở Hà Nội, Phú Quốc, Hòa Bình, Bình Thuận...; kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Quảng cáo còn cam kết các hoạt động trên đem lại hiệu quả, lợi nhuận cao.

Công ty này cam kết trả tiền gốc và lãi cho khách hàng theo ngày, trong 2 năm, lãi suất 34-46%/năm thông qua ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội xác định, Nhật Nam không được cấp phép dự án, không sở hữu bất động sản nào tại Bình Thuận, Hòa Bình và huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Hệ sinh thái khủng

Trước đó, theo thông tin trên website của Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam (songdanhatnamgroup.vn) có giới thiệu: Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam được biết đến là công ty hoạt động kinh doanh đa lĩnh vực với trọng tâm là bất động sản và tài chính.

Bên cạnh đó, Sông Đà Nhật Nam còn sở hữu một chuỗi hệ thống dịch vụ gồm: nhà hàng, khách sạn, spa, karaoke… Đáng chú ý, Công ty này cũng giới thiệu tiêu chí chỉ “bán bất động sản có sổ đỏ 100%”.

Công ty này cũng giới thiệu hiện đang sở hữu các quỹ đất tại Hà Nội, Thanh Hóa, Tây Ninh, Buôn Mê Thuột, Phú Quốc… và sở hữu nhiều căn biệt thự tại Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Quốc,…

Tuy nhiên theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô dẫn từ cáo trạng truy tố cho thấy, để có tiền chi tiêu, Vũ Thị Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối như đưa ra thông tin quảng cáo trên các trang mạng truyền thông, web, Facebook, cộng tác viên về việc Công ty Nhật Nam đầu tư mua nhiều bất động sản trên khắp cả nước, có giá trị lớn, được dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty với nhà đầu tư.

Để tạo sự tin tưởng hơn cho các nhà đầu tư, Thúy mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu quảng bá về Công ty Nhật Nam có các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư và đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày tương đương với mức 7-8%/ tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm là 168-192% giá trị hợp đồng.

Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn thì sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Vũ Thị Thúy ký các Hợp đồng khống (có hợp đồng nhưng không có tiền nộp vào công ty) với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp Giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận "khống" cho các thành viên Ban chiến lược.

Từ đó tạo uy tín, công cụ cho các thành viên Ban chiến lược nhằm mục đích sử dụng để quảng cáo, giới thiệu với các khách hàng để thu hút được nhiều người ký hợp đồng, nộp tiền vào công ty Nhật Nam. Các thành viên Ban chiến lược gồm Tâm, Tôn, Tuyên, Đức, Sơn,Đại, Hảo, Minh, Tuấn, Quyên đã thực hiện hành vi theo chỉ đạo của Thúy để được hưởng lợi tiền "hoa hồng" doanh số, "hoa hồng" xuyên suốt, tiền lương - thưởng từ công ty.

Hành vi nêu trên của Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo, Ngô Thị Quyên đã giúp sức tích cực cho Vũ Thị Thúy thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với mô hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn phạm tội nêu trên, từ năm 2020 đến 2023 Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã huy động ký tổng số 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền 9.113 tỷ đồng .

Trong số tiền này, Thúy đã sử dụng số tiền 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng, còn lại số tiền 4.968 tỷ đồng (tổng số 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại) Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào các mục đích cá nhân hết.

Trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi tài khoản của công ty Nhật Nam rồi chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có. Thúy đã sử dụng 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Hành vi của Vũ Thị Thúy đã phạm vào tội Rửa tiền.

Ngày 30/9/2025, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành bản cáo trạng số 672/CT-VKS-P3 để truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 174 và tội Rửa tiền theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 324 Bộ luật Hình sự.