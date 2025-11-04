Truy tố nữ chủ tịch công ty bất động sản Nhật Nam lừa hơn 9.000 tỷ của gần 14.000 người

Thông tin trên Báo An ninh Thủ đô, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đang thực hành quyền công tố giải quyết vụ án hình sự đối với bị can Vũ Thị Thúy (SN 1981; trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) cùng các đồng phạm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội khởi tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền".

Năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Để huy động tiền phục vụ chi tiêu cá nhân, Thúy đã dựng lên hệ thống quảng cáo sai sự thật, đánh bóng hình ảnh công ty như một “đế chế đầu tư bất động sản” phủ khắp cả nước, sở hữu khối tài sản khổng lồ dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhà đầu tư.



Thúy sử dụng mạng xã hội, website và đội ngũ cộng tác viên để quảng bá rằng Nhật Nam đầu tư vào hàng loạt dự án bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính; đồng thời mời những cá nhân có uy tín tham gia giới thiệu, quảng bá để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Công ty đưa ra cam kết lợi nhuận cực cao, lên tới 7–8%/tháng, tương đương 168–192% sau 2 năm, kèm theo các chính sách ưu đãi, thưởng hấp dẫn với số tiền đầu tư càng lớn, quyền lợi càng nhiều.



Thúy thành lập “Ban chiến lược” gồm Trần Thiện Tâm, Trịnh Văn Tôn, Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Công Sơn, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đại, Lê Văn Hảo và Ngô Thị Quyên. Dù không góp vốn điều lệ, không nắm rõ tình hình kinh doanh, các thành viên này vẫn tích cực quảng bá sai sự thật, tổ chức hội thảo, đào tạo đội ngũ sale, mở văn phòng đại diện tại nhiều địa phương nhằm lôi kéo nhà đầu tư.



Thúy còn chỉ đạo ký hợp đồng “khống”, phát hành giấy chứng nhận cổ đông chiến lược giả, chuyển tiền “lợi nhuận ảo” cho các thành viên này để họ khoe với công chúng, từ đó tạo dựng lòng tin giả tạo và thu hút thêm người đầu tư.



Từ năm 2020 đến 2023, Thúy cùng các đồng phạm đã ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động tổng cộng 9.113 tỷ đồng. Trong đó, 4.144 tỷ đồng được dùng để trả lại tiền gốc cho một số nhà đầu tư nhằm duy trì mô hình “lấy tiền người sau trả người trước”, còn lại 4.968 tỷ đồng (tương ứng 39.814 hợp đồng của 13.980 bị hại) bị chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.



Để che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội, Thúy chỉ đạo nhân viên kế toán rút, chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, sau đó đầu tư mua bất động sản và cổ phiếu với giá trị khoảng 120 tỷ đồng nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Hành vi này cấu thành tội Rửa tiền theo quy định của Điều 324 Bộ luật Hình sự.