500 chủ xe bị phạt nguội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông báo kết quả ghi nhận phương tiện vi phạm giao thông đường bộ từ ngày 01/11/2025 đến ngày 15/12/2025. Theo đó, có 500 trường hợp vi phạm phạt nguội trong thời gian này với các lỗi thường gặp là đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông... Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính liên hệ để nộp phạt.Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

12-162238.jpg

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.