Hàng loạt lùm xùm của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải trước khi bị bắt

Mạng xã hội đầu năm 2020 xuất hiện thông tin và clip của một người tự nhận là đồng đội cũ, tố cáo "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) ăn chặn tiền của nhà tài trợ và thích sống ảo, gây xôn xao dư luận.

Đồng đội lên mạng xã hội "đấu tố"

Tại thời điểm này, ông Nguyễn Thanh Hải xác nhận người tố cáo ông trên mạng từng tham gia đội "hiệp sĩ". Ông Hải nói rằng không hiểu vì sao người này tố cáo khi không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, đồng thời khẳng định toàn bộ chi phí xăng xe, điện thoại hằng tháng cho anh em trong đội "hiệp sĩ" đều do ông tự bỏ tiền túi, không sử dụng tiền tài trợ.

Ông Nguyễn Thanh Hải phủ nhận việc nhận "bồi dưỡng" tiền hay hiện vật từ người bị hại, cũng như chuyện yêu cầu "trả tiền cà phê"; cho rằng các cáo buộc là vu khống do người tố cáo đã rời đội "hiệp sĩ".

Người tố cáo ông Hải cho biết mình từng là "hiệp sĩ" cấp dưới của ông Hải. Đội này có khoảng 10 người.

Theo người tố cáo, mỗi sáng cả đội gọi sẵn 10 ly cà phê để tiếp nhận hồ sơ, sau đó các bị hại lần lượt đến và trả tiền. Người tố cáo đặt câu hỏi về số tiền chênh lệch, đồng thời cho rằng ranh giới giữa hành hiệp và lừa đảo rất mong manh, con người dễ biến chất khi đạt được danh vọng.

Tại thời điểm này, Báo Người Lao Động từng đặt câu hỏi cần phải làm rõ những tố cáo tiêu cực về ông Nguyễn Thanh Hải để giải tỏa một phần bức xúc của dư luận.

"Nếu ông Hải trong sáng, hành động nghĩa nghiệp thì cần phải xử lý nhóm người kia về hành vi vu khống, xin lỗi ông Hải còn nếu đúng như lời tố cáo thì cần công khai, minh bạch cho người dân được biết, góp phần ổn định trật tự trên mạng xã hội cũng như đem lại sự bình yên cho cuộc sống người dân Bình Dương" - Báo Người Lao Động nêu.

Đăng clip "giật gân, câu view"

Cũng tại thời điểm tháng 2-2020, khi lực lượng Công an TPHCM đang ráo riết truy tìm Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ", SN 1987) do có hành vi bắn chết 5 người thì ông Nguyễn Thanh Hải đăng lên trang YouTube cá nhân một clip thu hút hơn 1 triệu lượt xem trong thời gian ngắn.

Ông Nguyễn Thanh Hải nói trong clip dài 10 phút rằng có người gọi cho ông xưng là Tuấn "khỉ" muốn ra đầu thú. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về tính xác thực và cho rằng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải "câu like, câu view" trên YouTube.

Sau khi bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ triệu tập, ông Nguyễn Thanh Hải đã cho ẩn clip này. Lực lượng chức năng đã làm rõ người gọi cho ông Hải là một thanh niên quê Cà Mau chứ không phải là Tuấn "khỉ".

Sau sự việc này, ông Nguyễn Thanh Hải im lặng một cách khó hiểu và không có sự xin lỗi, nói lại về những phát ngôn không có thật của mình trên mạng xã hội.

"Giải cứu không công"?!

Trên trang TikTok cá nhân hơn 129.000 người theo dõi, ông Nguyễn Thanh Hải từng đăng nhiều clip cho rằng mình "giải cứu" không công. Trong một clip thu hút người xem, ông Hải phỏng vấn nạn nhân và cho rằng người nhà lên mạng cầu cứu thì được ra giá 400 triệu đồng.

Gia đình liên lạc nhờ ông Nguyễn Thanh Hải "giải cứu" đã chỉ 160 triệu đồng và ông không lấy đồng nào, chuyển khoản trực tiếp qua Campuchia để chuộc người. Tuy nhiên, độ xác thực của clip này bị nhiều người hoài nghi.

Cũng trên TikTok, ông Nguyễn Thanh Hải phỏng vấn nhiều phụ nữ tìm "phi công trẻ", họ nói rằng "bị trai trẻ lừa đảo". Dù không rõ chuyện các phụ nữ bị lừa đảo có thật hay không nhưng ông Hải vẫn đăng công khai hình ảnh của những người đàn ông lên mạng với lời lẽ rất trịch thượng.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thanh Hải còn đăng nhiều clip cho thấy các thanh niên nói rằng bị phụ nữ lừa đảo. Tương tự, không biết sự việc có thật hay không nhưng ông Hải vẫn đăng công khai hình ảnh các phụ nữ bị tố cáo.

Xây dựng hình ảnh để trục lợi

Công an TPHCM xác định Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh "hiệp sĩ cứu người" thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội với lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc "giải cứu miễn phí, không nhận tiền".

Thực tế, khi gia đình nạn nhân đến nhờ giúp đỡ, Nguyễn Thanh Hải yêu cầu phải có tiền mới thực hiện việc đưa người về, nếu không có tiền thì từ chối.

Sau khi xác định được người cần "giải cứu" đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối tại nước này để đưa người ra khỏi khu vực giam giữ.

Nguyễn Thanh Hải và đồng phạm nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, chiếm đoạt phần chênh lệch.

Các đối tượng khai nhận tiền được sử dụng một phần để trả cho đầu mối phía Campuchia, phần còn lại Nguyễn Thanh Hải và các đối tượng liên quan chia nhau hưởng lợi bất chính.

Từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỉ đồng, trong đó Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng. Các đối tượng giúp sức biết rõ hành vi phạm tội, vẫn tích cực hỗ trợ, hưởng lợi bất chính từ các hoạt động này.

Hành vi của nhóm Nguyễn Thanh Hải có tổ chức, kéo dài, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng niềm tin xã hội và hoàn cảnh khó khăn của người dân để trục lợi, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và công tác phòng chống tội phạm.