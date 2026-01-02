Vụ sập bờ kè sông Ba làm 4 người tử vong: Chủ tịch xã nói gì về biển cấm và trách nhiệm?

Liên quan đến vụ việc sập bờ kè sông Ba khiến 4 người tử vong trong lúc trú mưa, chiều 2-1, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk về vụ việc.

Đoạn bờ kè bị sập khiến 4 người tử vong

Phóng viên: Thưa ông, trước khi xảy ra sạt lở làm 4 người chết, tình trạng đoạn bờ kè trên như thế nào?

Ông Võ Bá Đạt: Đoạn bờ kè xảy ra vụ tai nạn được xây dựng và bàn giao vào năm 2019. Trong đợt lũ lịch sử vào tháng 11-2025, nhiều khu vực bờ kè sông Ba, đoạn qua thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành bị hư hỏng. Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã tổ chức giăng dây, cắm biển cảnh báo. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng đang lập kế hoạch sửa chữa đoạn bờ kè này.

Phóng viên: Theo phản ánh của người dân địa phương, thời điểm xảy ra tai nạn không thấy có biển cảnh báo?

Ông Võ Bá Đạt: Đoạn bờ kè cách xa khu dân cư. Có thể trong lúc người dân đi làm họ đã đưa các biển báo sang một bên.

Phóng viên: Đoạn bờ kè trên do dơn vị nào quản lý thưa ông?

Ông Võ Bá Đạt: Đoạn bờ kè được bàn giao từ năm 2019, tôi cũng mới về nhận công tác nên hiện chưa rõ đơn vị quản lý nhưng không phải địa phương.

Phóng viên: Theo phản ánh của người dân, trước khi xảy ra sập bờ kè, có một số xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng chạy qua tuyến đường này?.

Ông Võ Bá Đạt: Tôi có nghe thông tin nhưng hiện chưa xác định chính xác hay không. Vấn đề trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức (nếu có), cơ quan công an đang làm rõ. Hiện cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi xong, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương cũng đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí lo hậu sự cho các nạn nhân.

Xin cảm ơn ông!