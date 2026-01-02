Dẫn con trai đi đánh ghen, Nguyễn Công Tùng đâm chết tình địch: Bi kịch ngày đầu năm mới

Qua công tác vận động của Công an xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, đối tượng Nguyễn Công Tùng, sinh năm 1975, ngụ ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ đến Công an xã đầu thú về hành vi giết người.

Nạn nhân là ông N.N.V., sinh năm 1970, ngụ Ấp 5B, xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng Nguyễn Công Tùng ra đầu thú tại Công an xã Mỹ Thọ sau 1 giờ gây án

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tùng khai nhận, do mâu thuẫn ghen tuông tình ái về mối quan hệ bất chính giữa vợ mình và ông V., ngày 01/01/2026, Tùng cùng con trai là N.C.T., sinh năm 2009 tìm ông Vẹn để đánh ghen.

Trong lúc xô xát, Tùng dùng dao đâm ông V. tử vong tại chỗ. Còn đối tượng T. bị thương đang được điều trị ở bệnh viện.

Nạn nhân tử vong tại hiện trường

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thọ đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Tổ công tác điều tra hình sự, đấu tranh phòng chống tội phạm Khu vực 6 làm việc những người có liên quan, xác định đối tượng gây án và tiến hành vận động đối tượng Nguyễn Công Tùng ra đầu thú sau hơn 01 giờ gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.