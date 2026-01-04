Xôn xao clip người vi phạm đập máy đo cồn của CSGT ở Hà Nội: Một sự thật khác

Xuất hiện trên mạng xã hội, bài đăng với nội dung: "Thanh niên uống rượu bị CSGT dừng xe yêu cầu thổi cồn thì đập luôn máy của CSGT và cái kết". Dười bài viết có đính kèm thêm đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh các chiến sĩ CSGT đang làm việc với đôi vợ chồng trẻ đi xe máy, vi phạm giao thông.

Theo nội dung clip, thì cặp đôi không có thái độ hợp tác, to tiếng với lực lượng chức năng. Sau đó, người phụ nữ còn quay sang nói với người chứng kiến quay clip: "Có gì liên quan tới anh không ạ? Mà sao anh lại quay clip?"

Sau khi chia sẻ, sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý cùng bình luận của dân mạng.

Dòng chia sẻ nhận được nhiều sự chú ý. (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan tới sự việc trên, trong ngày 4/1, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) khẳng định trên Dân Trí rằng thông tin đăng tải trên mạng xã hội là chưa chính xác. Theo vị chỉ huy này, trong khung giờ từ 19h đến 24h ngày 3/1, đơn vị này đã lập tổ công tác xử lý vi phạm tại nút giao Bà Triệu - Đoàn Trần Nghiệp (Hà Nội).

Tới khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh Đ.H.H. (SN 1978, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29D2-783.xx chở theo vợ, lái xe có biểu hiện nghi vấn nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Trong quá trình làm việc, ban đầu anh H. không chấp hành đo nồng độ cồn của tổ công tác, vùng vằng định bỏ đi để trốn tránh việc xử lý. Tổ công tác đã kiên quyết xử lý, đồng thời tuyên truyền, giải thích, vận động anh H. chấp hành việc đo nồng độ cồn.

Đến 21h32', anh H. đã chấp hành đo nồng độ cồn, kết quả anh này vi phạm ở mức 0,271mg/lít khí thở. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt với anh H., đồng thời tạm giữ phương tiện.

Hình ảnh anh H. làm việc với tổ công tác (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vụ việc nam thanh niên chạy xe máy "thông chốt" nồng độ cồn, tông bị thương cảnh sát giao thông ở Thanh Hoá cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Cụ thể vào khoảng 19h40' ngày 2/1, trong lúc tuần tra tại Km 15+500 quốc lộ 47C (xã Triệu Sơn), tổ công tác Phòng CSGT phát hiện người điều khiển xe máy BKS 36X1-4840 không đội mũ bảo hiểm. Khi ra hiệu lệnh dừng xe, người này không chấp hành, tăng ga lao thẳng vào Đại úy Đỗ Quốc Dũng đang làm nhiệm vụ.

Sau sự việc, tổ công tác nhanh chóng khống chế đối tượng, bảo vệ hiện trường và đưa Đại úy Đỗ Quốc Dũng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Đại úy Dũng bị gãy xương quay tay trái, chấn thương vùng đầu, hiện tiếp tục được điều trị và theo dõi.

Người điều khiển xe máy được xác định là Trịnh Ngọc Tấn (SN 1984, trú thôn Tân Dân, xã Triệu Sơn). Tại thời điểm kiểm tra, Tấn không xuất trình được giấy phép lái xe; kết quả đo nồng độ cồn trong hơi thở là 0,254 mg/lít khí thở.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.