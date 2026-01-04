Bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch, 94 người tử vong vì tai nạn giao thông

Ngày 4-1, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, trên toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông làm chết 94 người, bị thương 154 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 45 vụ, giảm 44 người chết, tăng 17 người bị thương.



Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong ở Nghệ An. Ảnh: MXH

Theo Cục CSGT, các địa phương để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông, gồm: TPHCM 34 vụ; Đồng Nai 15 vụ; Hà Nội 13 vụ; Phú Thọ 12 vụ; Hải Phòng, Thanh Hoá mỗi địa phương 10 vụ; Đà Nẵng, Lâm Đồng mỗi địa phương 8 vụ; Bắc Ninh, Đồng Tháp, Tây Ninh mỗi địa phương 7 vụ; Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Thái Nguyên mỗi địa phương 6 vụ. Trong đó, các địa phương xảy ra tai nạn giao thông có người chết, gồm: TPHCM 17 người; Đồng Nai 11 người; Hà Nội 9 người; Phú Thọ, Tây Ninh mỗi địa phương 7 người; Đà Nẵng, Bắc Ninh mỗi địa phương 5 người; Thanh Hoá, Hưng Yên, Lào Cai mỗi địa phương 4 người.

Về nguyên nhân tai nạn, Cục CSGT cho biết không chú ý quan sát để giảm tốc độ đến mức an toàn gây tai nạn chiếm 41/160 vụ; đi không đúng chiều đường, phần đương, làn đường quy định chiếm 34/160 vụ; chuyển hướng không đúng quy định chiếm 19/160 vụ; vượt xe không đúng quy định chiếm 11/160 vụ…