Quá khủng: Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự chi hơn 159.000 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án khu đô thị thể thao Olympic

Theo hồ sơ đề xuất đầu tư, Khu đô thị thể thao Olympic có tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước tính hơn 159.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất đai và tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, với hơn 141.800 tỷ đồng; kinh phí tổ chức thực hiện (2%) hơn 2.800 tỷ đồng; chi phí dự phòng (10%) gần 14.500 tỷ đồng.

Xét theo từng phân khu, phân khu A có kinh phí bồi thường lớn nhất với hơn 38.500 tỷ đồng. Tiếp đến là phân khu D với gần 37.900 tỷ đồng, phân khu B khoảng 37.000 tỷ đồng và phân khu C gần 28.500 tỷ đồng.

Dự án có quy mô trải dài trên địa bàn 11 xã, gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa. Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn dự án lên tới khoảng 925.000 tỷ đồng, thuộc nhóm các dự án đô thị, hạ tầng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Hiện nhiều xã bắt đầu thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Gần nhất ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026, trong đó có Khu đô thị thể thao Olympic.

Ngay sau lễ khởi công dự án vào ngày 19/12/2025, UBND xã đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư là Tập đoàn Vingroup và đơn vị tư vấn đo đạc để xác định ranh giới dự án, rà soát các thôn có đất nằm trong chỉ giới thu hồi, thống nhất phương án đo đạc, quy chủ sử dụng đất.

Từ ngày 24/12 đến 31/12/2025, xã đã tổ chức quy chủ được hơn 12.600 thửa trên tổng số khoảng 14.800 thửa, đạt tỷ lệ 85,67%.

Mục tiêu đặt ra là trong tháng 1/2026 phê duyệt và chi trả bồi thường cho các hộ dân đồng thuận; phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án trong tháng 2/2026.

Phối cảnh cảnh quan đô thị khu đô thị thể thao Olympic. Nguồn: Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Theo đồ án quy hoạch được phê duyệt, khu đô thị gồm 4 phân khu thành phần A, B, C và D, với quy mô nghiên cứu chung hơn 9.000 ha, nhằm bảo đảm sự khớp nối đồng bộ giữa các phân khu.

Trong đó, Phân khu A có phạm vi nghiên cứu trải rộng trên địa bàn phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín và Bình Minh. Phân khu này có diện tích lập quy hoạch hơn 1.700 ha.

Theo định hướng, phân khu A được quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị, bao gồm đường Vành đai 4, tổ hợp TOD ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đường sắt quốc gia và mạng lưới đường sắt đô thị.

Phân khu B là khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa. Diện tích đất lập quy hoạch phân khu B hơn 3.000 ha, quy mô dân số khoảng 186.000 người.

Phân khu này được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thể thao – dịch vụ – sinh thái, trong đó hạt nhân là Khu liên hợp thể thao quốc gia, phục vụ tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Đáng chú ý, phân khu B được tổ chức thành 5 vùng đặc trưng, với các công trình điểm nhấn như Sân vận động Trống Đồng quy mô 135.000 chỗ, Cung thể thao dưới nước, cùng hệ thống trục cảnh quan chính, quảng trường và đại lộ thể thao.

Phân khu C được định hướng phát triển là khu đô thị thể thao, đô thị dịch vụ, nằm trên địa bàn các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc và Thường Tín. Diện tích đất lập quy hoạch phân khu C khoảng 1.800 ha, quy mô dân số khoảng 190.500 người được xác định là không gian phát triển bổ trợ trực tiếp cho Khu liên hợp thể thao quốc gia tại phân khu B.

Các công trình điểm nhấn như công viên vui chơi giải trí quy mô lớn, làng ẩm thực quốc tế, tổ hợp mua sắm – giải trí, làng vận động viên và hệ thống khách sạn, nghỉ dưỡng sẽ được lựa chọn phương án kiến trúc bảo đảm tính thẩm mỹ, biểu tượng và khả năng triển khai thực tế.

Phân khu D là khu đô thị thành phần phát triển gắn với phân khu B, thuộc địa giới hành chính các xã Thanh Oai, Tam Hưng và Dân Hòa. Diện tích đất lập quy hoạch phân khu này khoảng gần 2.500 ha, quy mô dân số khoảng 183.750 người.