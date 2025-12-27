Cuộc đua siêu sân vận động: Vingroup xây sân có mái che lớn nhất thế giới, Sun Group làm sân 50.000 chỗ ngay cạnh trung tâm TPHCM

Mặt khác là dòng tiền đô thị, khi sân vận động đóng vai trò “neo giá trị”, kích hoạt phát triển TOD, đô thị vệ tinh và gia tăng giá đất khu vực xung quanh. Điển hình tại Mỹ, theo số liệu được Los Angeles Times tổng hợp, giá bán nhà trung vị tại Inglewood, nơi đặt sân SoFi Stadium đã tăng từ khoảng 402.000 USD năm 2016 lên khoảng 739.000 USD vào năm 2021, tương đương mức tăng gần 84% trong 5 năm. Tại London, khu vực quanh sân vận động Wembley cũng phát triển mạnh nhờ chiến lược tái cấu trúc đô thị xoay quanh sân vận động quốc gia. (Ảnh: Wembley Stadium, London - Wikipedia)