Cuộc đua siêu sân vận động: Vingroup xây sân có mái che lớn nhất thế giới, Sun Group làm sân 50.000 chỗ ngay cạnh trung tâm TPHCM

Với mức đầu tư riêng cho sân chính ước khoảng 7.000 tỷ đồng, đây được xem là sân có khả năng khai thác thường xuyên cao nhất, phục vụ không chỉ các hoạt động thể thao mà còn concert và những sự kiện giải trí quy mô lớn cho hàng ngàn cư dân. Trong ảnh là khu đất dự kiến xây sân vận động.