Vingroup bất thình lình rút khỏi Dự án đường sắt tốc độ cao, còn những doanh nghiệp 'nặng ký' nào tiếp tục?

Theo công văn số 764/2025 ngày 25/12/2025 gửi Chính phủ, Vingroup đã chính thức đề nghị rút đăng ký đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự án mà tập đoàn từng trình Chính phủ xem xét vào tháng 5/2025.

Vì sao Vingroup xin rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam?

Theo lý giải của Vingroup, việc xin rút đăng ký đầu tư là kết quả của quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, xuất phát từ yêu cầu phải tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược trọng điểm vừa được Chính phủ tin tưởng giao phó. Trong bối cảnh cùng lúc triển khai nhiều công trình quy mô rất lớn, tập đoàn cho rằng việc dàn trải nguồn lực có thể ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng cam kết.

Nổi bật trong số đó là Dự án Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội, có quy mô lên tới hơn 9.000 ha, với trung tâm là quần thể công trình thể thao đẳng cấp quốc tế, bao gồm sân vận động Trống Đồng – được định hướng trở thành sân vận động lớn nhất thế giới. Đây là dự án mang tính biểu tượng, không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa – bản sắc, đòi hỏi sự đầu tư tập trung cao độ về tài chính, nhân lực và năng lực quản trị.

Vingroup xác định, với tầm vóc quốc gia của những dự án này, tập đoàn cần ưu tiên tuyệt đối để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất, qua đó đáp lại sự tin tưởng của Chính phủ và xã hội.

Ảnh minh họa tàu cao tốc Vinspeed trong tương lai bằng AI

Song song với Khu đô thị thể thao Olympic, Vingroup hiện còn được giao triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông quan trọng khác như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh. Đây đều là các công trình đòi hỏi nguồn vốn đầu tư rất lớn và năng lực tổ chức thi công ở mức cao.

Không dừng lại ở lĩnh vực giao thông, tập đoàn này còn dốc lực cho hàng loạt dự án công nghiệp và năng lượng quy mô lớn, gồm nhà máy sản xuất thép VinMetal, hai nhà máy điện gió tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng, cùng dự án siêu đô thị biển Cần Giờ. Các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cấp năng lực sản xuất, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Trong bức tranh tổng thể đó, việc Vingroup chủ động xin rút khỏi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam được xem là bước đi có tính toán và trách nhiệm, nhằm bảo đảm tập trung nguồn lực cho những dự án đã và đang được giao. Đây cũng là cách tiếp cận cho thấy chiến lược ưu tiên chất lượng, tiến độ và hiệu quả lâu dài trong hành trình tham gia phát triển hạ tầng quốc gia của tập đoàn.

Những doanh nghiệp nào bày tỏ sẵn sàng tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Trong khi Vingroup chủ động xin rút, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Theo thông tin được công bố, một loạt đơn vị có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực hạ tầng đã đề xuất nghiên cứu, tham gia đầu tư dự án này.

Có thể kể đến THACO Trường Hải, doanh nghiệp tư nhân lớn với kinh nghiệm triển khai các dự án công nghiệp và logistics quy mô lớn; Công ty CP Vận tải đường sắt Việt Nam, đơn vị có bề dày trong vận hành đường sắt; hay các tên tuổi mới như Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000), Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery. Các doanh nghiệp này đều đã tham gia cuộc họp với Thường trực Chính phủ về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vào ngày 27/11 vừa qua.

Đối với Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000), doanh nghiệp này cho rằng đây là dự án lớn, đòi hỏi sự phối hợp giữa Chính phủ và các nhà đầu tư, nhất là trong vấn đề huy động vốn và mong muốn lựa chọn hình thức hợp tác PPP theo góc độ "cùng phối hợp, cùng hỗ trợ" bởi có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Vai trò của doanh nghiệp này ở đây là đi huy động và mang vốn cho dự án và kêu gọi, huy động chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này để thực hiện dự án.

Như trình bày ở trên, Công ty TNHH Việt Nam 3000 mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo hình thức đối tác-công tư, nhưng khi được hỏi về năng lực tài chính của công ty và nếu hợp tác theo hình thức đối tác-công tư, tỷ lệ vốn của doanh nghiệp đóng góp sẽ là bao nhiêu; năng lực và các căn cứ pháp lý, cơ sở để doanh nghiệp có thể huy động vốn… vị đại diện doanh nghiệp này đã không trả lời được, một số ý trả lời không đúng theo nội dung câu hỏi.

Công ty TNHH Việt Nam 3000 phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Về phía Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery, ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery khẳng định đây là dự án lớn và rất khó, nhưng mang lại những giá trị rất lớn cho xã hội và bày tỏ thiện chí mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo phương án kinh doanh thu hồi vốn.

Ông Nguyễn Nam Thiều, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Còn đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam mong muốn tham gia vào dự án chủ yếu tập trung vào mảng hạ tầng về thiết bị thông tin tín hiệu, hệ thống điện đối với dự án đường sắt cao tốc.

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Về phía THACO, khẳng định đây là cơ hội lớn đối với doanh nghiệp, đại diện Tập đoàn Trường Hải (THADICO), Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Tuệ cho biết, Tập đoàn đã tổ chức nhiều cuộc họp liên quan đến chủ trương tham gia đầu tư vào dự án quan trọng này; thường xuyên có cập nhật hồ sơ, tài liệu, giửi báo cáo đến cơ quan chức năng với tất cả mong muốn và thiện chí được tham gia vào dự án theo hình thức đầu tư, kinh doanh (theo Luật Đầu tư).

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trường Hải Nguyễn Hoàng Tuệ phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Về phấn vốn, nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm 20% vốn đầu tư, 80% là huy động và đi vay; ngoài vốn tự có, nguồn lực tài chính của mình, Tập đoàn Trường Hải sẽ thành lập các công ty để huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế để triển khai thực hiện dự án.

Trên cơ sở tính toán kỹ các nguồn lực, năng lực, thời gian thực hiện dự án dự kiến đầu từ Hà Nội đến Vinh và đầu từ TP.HCM tới Nha Trang là 5 năm; thời gian thực hiện đoạn từ Nha Trang đến Vinh là 7 năm. Như vậy tổng thời gian thi công và hoàn thành toàn tuyến là 7 năm.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ khẳng định các cam kết mạnh mẽ về bảo đảm công tác nhân sự, tiến độ, chất lượng dự án, giải ngân theo đúng tiến độ; bảo đảm các hạng mục phải chuyển giao cho nhà nước quản lý theo đúng tiến độ; bảo đảm các vấn đề về chất lượng, công nghệ; tăng tỷ lệ nội địa hóa trong thực hiện dự án; sản xuất toa tàu/đầu máy tại Việt Nam (dự kiến năm 2029); mong muốn Chính phủ sớm ban hành các cơ chế chính sách, khung tiêu chuẩn đối với dự án để doanh nghiệp nghiên cứu, tham gia triển khai thực hiện.

Sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư cho thấy sức hút đặc biệt của dự án Bắc – Nam, đồng thời khẳng định việc Tập đoàn Vingroup rút đăng ký không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến lộ trình triển khai công trình hạ tầng trọng điểm này.