Chưa đủ cơ sở kết luận nam sinh bị bắt sang Campuchia 'đòi tiền chuộc'

Thông tin được đưa ra tại giao ban báo chí tháng 12/2025, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL và Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp tổ chức chiều 25/12.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến thời điểm này, cơ quan công an chưa đủ cơ sở kết luận cháu T.D.H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia như trình báo của gia đình. Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục phối hợp cùng gia đình, đơn vị liên quan để xác minh thông tin.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 30/11/2025, gia đình em H. tới Công an Đồng Tháp trình báo việc con trai là em T.D.H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia .

Theo gia đình, thời gian gần đây, H. buồn chuyện gia đình nên muốn nghỉ học tìm việc làm. Trưa 29/11, có 1 xe ôtô không rõ biển số đến nhà chở H. đi. Tối cùng ngày, gia đình nhận được thông tin H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia, các đối tượng bắt cóc yêu cầu gia đình chuyển 106 triệu đồng để chuộc H. về.

Gia đình cũng cung cấp 1 đoạn clip H. dùng tài khoản zalo gọi về thông báo gia đình sẽ ở Campuchia làm việc, nhờ gia đình liên hệ nhà trường bảo lưu kết quả học tập, sau 1 năm H. trở về học tiếp.

Theo Đại tá Tân, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp đơn vị, lực lượng liên quan và nhà chức trách Campuchia để phối hợp xác minh, điều tra.

Qua các thông tin, tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định, chưa có cơ sở chứng minh việc H. “bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc" như thông tin của gia đình cung cấp.