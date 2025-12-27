Khu vực xe chở đoàn từ thiện bị lật ở Lào Cai: Dốc dài 1km, cua gấp hình tam giác

Sáng 27/12, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai khi xe ô tô chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghềnh bị lật, khiến 9 người tử vong và 9 người khác bị thương.

Theo ghi nhận, vị trí xe gặp nạn nằm tại km35 tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174, thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ. Đây là đoạn đường đèo núi đặc trưng của khu vực vùng cao, địa hình phức tạp, nhiều dốc cao và cua gắt, đòi hỏi tài xế phải có kinh nghiệm và luôn kiểm soát tốc độ.

Đáng chú ý, đoạn đường nơi chiếc xe bị lật là điểm cuối của một con dốc kéo dài khoảng 1km, bắt đầu từ khu vực gần trụ sở UBND xã Phình Hồ.

Khu vực dốc cua xe thiện nguyện gặp nạn sáng 27/12. (Ảnh: Văn Đức)

Sau khi đổ dốc liên tục, phương tiện phải đối mặt với một khúc cua gấp, tạo thành hình tam giác nhọn. Mặt đường không rộng, tầm nhìn bị hạn chế, chỉ cần xử lý chậm hoặc phương tiện gặp sự cố kỹ thuật rất dễ dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.

Khu vực xảy ra vụ việc khá vắng vẻ, xung quanh chỉ lác đác vài hộ dân sinh sống gần khúc cua. Một trong những ngôi nhà nằm sát điểm tai nạn là nhà của chị Lý Thị Mái, người trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc chiếc xe gặp nạn.

Nhắc lại sự việc, chị Mái vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị cho biết, vào sáng sớm cùng ngày, khi vừa bước ra ngoài, chị nghe thấy tiếng động cơ vang lớn bất thường từ phía con dốc.

“Lúc đó tôi thấy xe khách từ trên dốc lao xuống rất nhanh, tiếng máy gầm to khác hẳn mọi ngày. Tôi giật mình quay lại gọi con chạy vào nhà thì chỉ trong chốc lát, tai nạn xảy ra” , chị Mái kể.

Chiếc xe khách bị biến dạng, vò nát sau tai nạn. (Ảnh: Văn Đức)

Quá hoảng sợ, hai mẹ con chị không dám chạy ra ngoài. “Chỉ biết ôm con trong nhà, không dám nhìn thêm vì sợ hãi” , chị nói.

Một người dân khác sống gần hiện trường cho biết, thời điểm tai nạn xảy ra, tuyến đường gần như không có nhiều người qua lại. “Chúng tôi chỉ nghe tiếng va chạm rất mạnh, sau đó là sự im lặng đến rợn người. Khi biết đó là xe chở đoàn thiện nguyện, ai cũng xót xa” , người này chia sẻ.

Ông Giàng A Gư, Trưởng thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai cho biết, đoạn đường nơi xe gặp nạn thuộc khu vực lưng dốc, có khúc cua gấp và đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn trước đây.

“Người dân trong thôn đều biết đây là đoạn đường nguy hiểm. Xe xuống dốc phải giảm tốc, nếu không rất khó xử lý khi vào cua” , ông Gư nói.

Trước đó, sáng 27/12, tài xế 65 tuổi, trú ở phường Thanh Xuân chở đoàn thiện nguyện gồm 17 người trên ô tô khách BKS 29B-614.06 di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghềnh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Đến khoảng 7h40 cùng ngày, ô tô đi đến km35 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m, làm phương tiện bị lật úp phía lề đường phải hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế Lào Cai báo cáo tình hình 18 nạn nhân thương vong trong vụ lật xe ở xã Phình Hồ, nêu danh tính 9 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Trong 9 người bị thương thì 8 người được chuyển tuyến về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Riêng bệnh nhân Phạm Trung Kiên, trú tại Hà Nội, bị chấn thương sọ não, hôn mê. Bệnh nhân đã chuyển về Bệnh viện đa khoa số 3 phẫu thuật cấp cứu do kíp mổ Bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai thực hiện.