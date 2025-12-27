Ba người trong gia đình ở Lạng Sơn tử vong bất thường

Ngày 27/12, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn vào khoảng 16h cùng ngày.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu, nghi ngờ hung thủ là người chồng trong gia đình đã ra tay sát hại vợ con sau đó tự tử.

Nhiều người dân theo dõi tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Danh tính cả 3 nạn nhân chưa được làm rõ. Ngoài ra, người chồng có dấu hiệu trầm cảm và tâm thần.

Sau khi vụ việc xảy ra, rất đông người dân hiếu kỳ đã tập trung xung quanh hiện trường. Lực lượng chức năng lập hàng rào để bảo vệ hiện trường.

Được biết, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã có mặt trực tại hiện trường phối hợp với Viện kiểm sát tỉnh Lạng Sơn để điều tra nguyên nhân vụ việc theo quy định.