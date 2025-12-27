Công an tạm giữ 14 thanh thiếu niên vô cớ đánh người ở Xóm Chiếu, TPHCM

PHẠM DŨNG, Theo nld.com.vn 18:49 27/12/2025
Sau 6 ngày khẩn trương truy xét, Công an phường Xóm Chiếu (TPHCM) đã triệu tập 14 thanh thiếu niên vô cớ đánh người đi đường

Ngày 27-12, Công an phường Xóm Chiếu (TPHCM) cho biết đang phối hợp với Công an TPHCM củng cố hồ sơ, xử lý 14 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi do có hành vi cố ý gây thương tích.

Hai thanh thiếu niên trong nhóm người bị Công an phường Xóm Chiếu tạm giữ

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 16-12, anh T.T.Q cùng 2 người bạn lưu thông đến trước số 192 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu (TPHCM) thì bị 14 đối tượng di chuyển trên 7 xe máy bất ngờ chặn đầu xe.

Công an triệu tập lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý

Camera ghi lại sự việc

Nhóm này dùng nón bảo hiểm, thắt lưng đánh anh Q. và người bạn đi cùng, gây thương tích ở mặt, cổ, tai.

Sau đó, anh Q. đến Công an phường Xóm Chiếu trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận trình báo của người dân, Trưởng Công an phường Xóm Chiếu, trung tá Phạm Quang Thành đã trực tiếp chỉ đạo khẩn trương vào cuộc, tập trung truy xét.

Sau 6 ngày phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Xóm Chiếu đã phối hợp triệu tập, sau đó tạm giữ 14 thanh thiếu niên. Hiện Công an phường Xóm Chiếu đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.

