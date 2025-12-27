Bé sơ sinh sống sót thần kỳ trong vụ cháy nhà vì được cha quấn khăn ướt ôm chặt, che chở trong lòng, khoảnh khắc cuối gây nhói lòng

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong, theo thông tin trên báo Lao động, UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lãnh đạo xã đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt tình hình, có hướng hỗ trợ, lo hậu sự cho các nạn nhân tử vong.

Theo UBND xã Hòa Phú, có cháu bé 1 tháng tuổi may mắn sống sót trong vụ cháy và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong thương tâm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chia sẻ thêm với báo Tuổi trẻ, người dân sống gần đó cho biết khi họ chạy đến ứng cứu, lửa đã bao trùm toàn bộ phía trước căn nhà, sức nóng lớn khiến không ai có thể tiếp cận.

"Chúng tôi chỉ kịp hô hoán, gọi lực lượng chức năng và tìm cách tiếp cận từ phía nhà bên cạnh", ông Nguyễn Thanh Tú, người ở nhà sát vách nhà các nạn nhân, bàng hoàng kể.

Một số người dân đã cố gắng phá tường từ khu vực nhà tắm của căn nhà bên cạnh để tiếp cận phía sau căn nhà nạn nhân nhưng không thành do lửa lan nhanh, khói mù mịt.

Không lâu sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt, triển khai các biện pháp chữa cháy và phá tường tạo lối tiếp cận.

Khi vào được bên trong, lực lượng chức năng phát hiện các nạn nhân đều nằm trong phòng ngủ.

Theo người dân chứng kiến, anh D. đã dùng chăn nhúng nước quấn quanh người các con, cố gắng ôm vợ con để tránh khói nhưng không thể thoát ra ngoài. Cả bốn người tử vong do ngạt khói.

Riêng bé út gần 1 tháng tuổi may mắn sống sót do được anh D. ôm chặt trong lòng. Khi được đưa ra ngoài, bé vẫn còn thở và được chuyển đi cấp cứu ngay sau đó.

Chia sẻ thêm với Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Hải (ngụ xã Hòa Phú), cho biết khi nghe thông tin vụ cháy, ông chạy tới thì lửa đã bùng phát ở nửa trước căn nhà.

Thời điểm đó, lực lượng chức năng và người dân phải dùng búa đập tường ở phía sau nhà để cứu các nạn nhân bị kẹt bên trong. Khi đập thủng tường, ông Hải và lực lượng chức năng tiến vào khu vực phía sau nhà thì khói độc mù mịt.

Theo ông Hải, lúc tiếp cận bên trong, người cha (tức anh D.) bất tỉnh trong tư thế nằm sấp, ôm lấy con trai nhỏ 1 tháng tuổi trong lòng.

"Chứng kiến cảnh người cha che chở cho đứa con bé bỏng, chúng tôi rất đau đớn và cảm động. Thời điểm đó, các nạn nhân bị ngạt khí độc chứ không phải bị cháy", ông Hải kể.

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của cháu bé, báo Pháp luật TP.HCM dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cho biết bé trai 1 tháng tuổi, nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong được tiên lượng nặng.

Theo đó, bé trai được chẩn đoán suy hô hấp độ 2, nhiễm trùng huyết sơ sinh. Bé cũng bị bỏng vùng đầu, cổ, lưng và nhiều vùng khác trên cơ thể. Các bác sĩ đang theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của bé.

Trước đó, khoảng 2h55 cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại một ngôi nhà nằm trên Quốc lộ 14 (thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú). Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tuy nhiên, do căn nhà kinh doanh đồ điện nước, trong nhà có nhiều vật liệu nhựa dễ cháy nên đám cháy lan nhanh và bùng lên dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy khiến 4 nạn nhân tử vong gồm: T.T.T.N (sinh năm 1997), H.K.D (sinh năm 1990), H.B.H (sinh năm 2017) và H.B.L (sinh năm 2021).