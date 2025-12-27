Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Chập điện cửa cuốn bị khoá, không kịp cứu các nạn nhân

Liên quan đến vụ cháy nhà ở Đắk Lắk, theo thông tin trên báo Thanh niên, một lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết đơn vị đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong.

"Chúng tôi đang đặt nghi vấn về nguyên nhân vụ cháy, có thể do chập điện từ bên trong căn nhà, sau đó phóng điện ra phía ngoài", vị lãnh đạo này thông tin.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong

Chia sẻ với VOV, ông Huỳnh Ngọc Thành – chú ruột anh H.K.D., chủ căn nhà, cũng là nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy, nghẹn ngào kể lại giây phút kinh hoàng trong đêm.

"Khoảng 2h 48 phút, chị dâu tôi gọi điện báo nhà D.bị cháy, bảo tôi gọi PCCC. Tôi thất thần chạy ra và báo lực lượng chữa cháy, rồi cùng mọi người tìm cách dập lửa nhưng lửa quá lớn, cửa cuốn không thể vào được. Sau đó, chính quyền địa phương và lực lượng PCCC đến nơi, phải vòng ra phía sau, phá tường lô để đưa cả 5 người trong nhà ra ngoài. Nhưng vợ chồng D. và hai cháu lớn đã tử vong, chỉ còn lại bé mới sinh. Đau lòng quá", ông Huỳnh Ngọc Thành

Anh Phạm Huy Thịnh - một hàng xóm đối diện nhà nạn nhân H.K.D.cho biết, vụ cháy có thể xuất phát từ chập điện. Vì chập điện nên cửa cuốn bị khóa, nên dù phát hiện từ sớm vẫn không kịp cứu người.

"Khi mọi người đang ngủ nên rất bất ngờ, không kịp phòng bị. Do chập điện, cửa cuốn không mở được, chúng tôi cùng lực lượng phòng cháy, chữa cháy phải phá cửa để vào. Ở phía sau, một mũi khác phá tường. Khi vào tới nơi thì thấy anh Duy đang ôm bé trai út bất tỉnh trong phòng tắm, trên tay vẫn cầm điện thoại. Tôi nghĩ anh chui vào đó để gọi điện cầu cứu. Vợ anh và hai cháu vẫn nằm trên giường, cửa phòng ngủ đóng kín để tránh khói", anh Phạm Huy Thịnh kể.

Như đã thông tin, khoảng 2 giờ 55 ngày 27/12, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy nhà dân tại xã Hòa Phú. Ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng kinh doanh thiết bị, phụ kiện điện nước, thiêu rụi diện tích khoảng 130 m².

Vụ cháy xảy ra trong đêm khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong; may mắn một cháu bé sơ sinh được cứu sống và đang được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực điều trị, theo dõi sức khỏe.