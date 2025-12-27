Camera ghi lại khoảnh khắc vụ hỏa hoạn khiến 4 người thiệt mạng ở Đắk Lắk

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vụ cháy bùng phát vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng 27-12, tại căn nhà của anh Huỳnh Khánh D. (SN 1990, ngụ thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Ngọn lửa khởi phát từ trước căn nhà rồi lan nhanh vào trong khiến 4 người tử vong

Vụ hỏa hoạn đã khiến 4 người tử vong, chủ yếu do ngạt khí, gồm anh D., chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997, vợ anh D.) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021).

Đoạn clip do camera an ninh của một nhà dân phía đối diện ghi lại cho thấy ngọn lửa bắt đầu khởi phát ở khu vực phía trước căn nhà anh D.

Sau ít phút, người dân đã chạy tới hô hoán gọi chủ nhà. Do căn nhà đóng kín cửa, những người bên trong ngủ ở phía sau nên gia đình không hay biết.

Sau đó, ngọn lửa lan nhanh, bùng cháy vào bên trong căn nhà anh D.

Sau khi tiếp cận, lực lượng chức năng và người dân đã đục bức tường phía sau nhà đưa 5 người trong gia đình ra ngoài.

Tuy nhiên, 4 người đã tử vong. Riêng cháu nhỏ gần 1 tháng tuổi được người cha ôm vào lòng, dùng áo ngăn khí độc nên đã thoát chết.