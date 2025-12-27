Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được phong danh hiệu Anh hùng Lao động

Sáng 27/12, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI đã được tổ chức với sự tham dự của 2.223 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức. Tại Đại hội, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 17 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường trực tiếp trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể, cá nhân được vinh danh. Trong số các cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý này có bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet.

Được biết, bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970, quê Hà Nội. Trong nhiều năm liền, bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên góp mặt trong các bảng xếp hạng tỉ phú USD hàng đầu thế giới, đồng thời được ghi nhận trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là nhà sáng lập và lãnh đạo Vietjet Air, hãng hàng không tư nhân hàng đầu Việt Nam. Dưới sự điều hành của bà, Vietjet từ một hãng hàng không thế hệ mới đã vươn lên trở thành thương hiệu hàng không năng động mang tầm quốc tế, với mạng bay phủ rộng khu vực châu Á Thái Bình Dương, góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu giữa các quốc gia.

Trên trường quốc tế, bà Nguyễn Thị Phương Thảo nhiều lần được vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín như Top 50 lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu của Bloomberg, Top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes và 100 nhân vật làm thay đổi kinh tế châu Á do Business Insider Australia bình chọn.

Bà cũng là một trong số ít doanh nhân Việt Nam được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh, phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân có đóng góp mang tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực hàng không, bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn có vai trò quan trọng trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, công nghệ và phát triển hạ tầng. Hiện Tập đoàn Sovico do bà dẫn dắt đang tham gia nhiều dự án quy mô quốc gia, đồng thời hợp tác với các đối tác quốc tế lớn như Airbus, Boeing và UNESCO.