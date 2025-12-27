TPHCM: Xe máy va chạm xe khách làm chết người, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Anh Vũ, Theo nld.com.vn 12:19 27/12/2025
Vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu, TPHCM giữa xe máy và xe khách khiến một bà cụ 75 tuổi tử vong tại chỗ

Công an phường Xóm Chiếu, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn.

TPHCM: Xe máy va chạm xe khách làm chết người, giao thông ùn tắc nghiêm trọng- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 7 giờ ngày 27-12, một tài xế xe ôm công nghệ chở bà cụ 75 tuổi chạy trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ cầu Khánh Hội sang Khu chế xuất Tân Thuận. Khi vừa tới chân cầu Tân Thuận 2, phường Xóm Chiếu thì xe máy của tài xế này va chạm với xe khách loại 29 chỗ.

Vụ tai nạn khiến cả 2 người đi xe máy ngã xuống đường, bà cụ tử vong tại chỗ, tài xế xe ôm may mắn thoát nạn. Do các phương tiện giảm tốc độ khi qua hiện trường và vào giờ cao điểm nên đoạn đường bị ùn tắc nghiêm trọng.

Công an phường Xóm Chiếu phối hợp với Đội CSGT Bến Thành - Phòng CSGT Công an TPHCM  đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đường Nguyễn Tất Thành dài hơn 2 km, chạy dọc bờ sông Sài Gòn. Do mật độ xe dày đặc, hạ tầng nhỏ hẹp khiến tuyến đường này dễ bị ùn tắc.

Mới đây, UBND TPHCM thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng cầu thay thế cầu Tân Thuận 1 hiện hữu, theo đề xuất của Sở Xây dựng.

