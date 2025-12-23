Tạm giữ tài xế sử dụng ma tuý lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tạm giữ hình sự Doãn Việt Cường (SN 1982, trú tại Khương Đình), tài xế trong vụ lật ô tô tại Ngã Tư Sở, để điều tra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy .

Khoảng 12h ngày 17/12, Doãn Việt Cường lái ô tô Hyundai Santa Fe hướng đường Láng đi Trường Chinh. Khi đến đoạn đường đối diện số 34 đường Láng, phường Đống Đa, ô tô của Cường va chạm 2 ô tô khác rồi bị lật nghiêng .

Doãn Việt Cường tại cơ quan công an.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến cả 3 ô tô hư hỏng, giao thông qua đoạn Ngã Tư Sở bị ùn tắc.

Sau tai nạn, tài xế Hyundai Santa Fe có biểu hiện không tỉnh táo. Công an phường Đống Đa phối hợp Đội CSGT số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với cả 3 tài xế, kết quả đều âm tính.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Qua test nhanh, tài xế Doãn Việt Cường dương tính với Morphine. Tại cơ quan công an, Cường khai nhận trưa cùng ngày, anh ta có sử dụng ma túy.

Theo hồ sơ, đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và mới hoàn thành cai nghiện bắt buộc vào đầu tháng 7/2025.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng.