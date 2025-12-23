Bamboo Airways khởi động hành trình tuyển dụng tiếp viên hàng không quy mô lớn tại TP.HCM

Ngay từ sớm, khu vực tuyển dụng của Bamboo Airways đã ghi nhận sự hiện diện của nhiều ứng viên tiềm năng, với niềm đam mê với ngành hàng không và mong muốn được khoác lên mình bộ đồng phục tiếp viên Bamboo Airways. Các ứng viên lần lượt trải qua các vòng đánh giá theo quy trình tuyển dụng trực tiếp, từ kiểm tra hình thể, giao tiếp, ngoại ngữ đến phỏng vấn với hội đồng tuyển dụng của hãng.

Theo đại diện Bamboo Airways, chương trình tuyển dụng tiếp viên hàng không năm 2025 được triển khai nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng kế hoạch khai thác trong thời gian tới. Các tiêu chuẩn tuyển chọn tiếp tục được Bamboo Airways duy trì theo định hướng chuyên nghiệp, minh bạch và công bằng, tập trung vào hình ảnh, kỹ năng giao tiếp, năng lực ngoại ngữ và tinh thần phục vụ – những yếu tố làm nên chất lượng dịch vụ đặc trưng của Bamboo Airways.

"Đối với Bamboo Airways, đội ngũ tiếp viên hàng không không chỉ là lực lượng trực tiếp phục vụ hành khách trên mỗi chuyến bay, mà còn là những đại sứ thương hiệu, góp phần lan tỏa hình ảnh một hãng hàng không thân thiện, tận tâm và mang đậm bản sắc Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm những gương mặt phù hợp, có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng đồng hành cùng Bamboo Airways trên hành trình phát triển mới", đại diện Bamboo Airways cho biết.

Sự kiện tuyển dụng tại TP.HCM không chỉ là cơ hội nghề nghiệp dành cho các ứng viên, mà còn là dịp để Bamboo Airways trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ về môi trường làm việc, lộ trình đào tạo cũng như những giá trị mà hãng theo đuổi. Nhiều ứng viên bày tỏ ấn tượng với không khí thân thiện, cởi mở và sự hướng dẫn tận tình từ đội ngũ tuyển dụng trong suốt quá trình tham gia.

Tiếp nối thành công tại TP.HCM, Bamboo Airways sẽ tổ chức sự kiện tuyển dụng tiếp viên hàng không tiếp theo tại FLC Landmark, Hà Nội vào ngày 28/12/2025, mở rộng cơ hội cho các ứng viên khu vực phía Bắc. Đây được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm hẹn thu hút những gương mặt tiềm năng, sẵn sàng gia nhập đội ngũ tiếp viên hàng không của Bamboo Airways trong năm mới.

Thông qua chuỗi hoạt động tuyển dụng này, Bamboo Airways khẳng định nỗ lực đầu tư vào con người – yếu tố cốt lõi tạo nên chất lượng dịch vụ và trải nghiệm bay an toàn, thân thiện cho hành khách trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện: