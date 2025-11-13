Hai doanh nghiệp nơi tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo lãnh đạo cùng vào tốp công ty lớn nhất Việt Nam

Ngày 13-11, Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng VietNamNet vừa công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025.

Theo đó, tốp 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 thuộc về những cái tên quen thuộc như: PetroVietnam, Petrolimex; Vingroup; Viettel, BIDV, Agribank, VietinBank…

Trong khi đó, tốp 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025, tập đoàn Vingroup của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đứng đầu, kế đến là tập đoàn Hòa Phát của tỉ phú Trần Đình Long, nhà bán lẻ điện máy - công nghệ Thegioididong xếp thứ ba. Còn lại là những cái tên như VPBank, Masan Group, Techcombank, Vietjet, FPT, HDBank…

Liên quan tới Vingroup, tập đoàn này nhiều năm có tên trong danh sách doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tính đến 30-9, tổng tài sản Vingroup vượt 1 triệu tỉ đồng, tăng tới 30% so với cuối năm ngoái.

Với tỉ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, theo dữ liệu mới nhất của Forbes, ông Vượng đang sở hữu khối tài sản khoảng 18,9 tỉ USD, xếp thứ 128 thế giới.

Liên quan tới giá cổ phiếu họ Vingroup, kết phiên giao dịch sáng 13-11, giá cổ phiếu VIC ở mức 212.800 đồng/cổ phiếu; VHM là 93.400 đồng/cổ phiếu và VRE là 23.900 đồng/cổ phiếu, trong khi tân binh VPL mới lên sàn không lâu đang được giao dịch ở mức 73.100 đồng/cổ phiếu.

Tại ngày 30-9, tổng tài sản Vingroup vượt 1 triệu tỉ đồng

Cũng trong tốp 10, có tới 2 doanh nghiệp do tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm lãnh đạo là Vietjet Air và HDBank.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet, nắm giữ hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC (tỉ lệ hơn 8%). Còn tại HDBank, bà Thảo hiện là Phó chủ tịch HĐQT và đang sở hữu hơn 130,3 triệu cổ phiếu HDB, với tỉ lệ hơn 3%.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, hãng hàng của nữ tỉ phú đạt doanh thu 52.328 tỉ đồng, lợi nhuận gộp đạt 6.724 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.987 tỉ, tăng 28% so với cùng kỳ 2024.

Hãng hiện khai thác 130 tàu bay trên hơn 170 đường bay và luỹ kế đã vận chuyển hơn 250 triệu lượt hành khách.

Tại HDBank, ngân hàng này có lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 là 14.800 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Theo cập nhật gần nhất của Forbes, nữ tỉ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang sở hữu khối tài sản khoảng 4,2 tỉ USD







