Bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa nhiều lần khẳng định điều này trên mạng xã hội

Ngày 13-11, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở thuộc chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa trên khắp cả nước. Ngoài ra, công an cũng đến làm việc tại biệt phủ của bà chủ thẩm mỹ viện này ở TP HCM.

Đến 16 giờ cùng ngày, cả cơ quan chức năng và đại diện của chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa đều chưa có thông tin chính thức về vụ việc.

Trước đó, trong bài đăng gần nhất trên trang cá nhân vào ngày 11-11, bà Phan Thị Mai (50 tuổi), tức bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa, đăng tải video ghi lại khoảnh khắc đang cùng chồng du lịch tại Hàn Quốc. Cả hai vui vẻ tận hưởng khung cảnh lãng mạn của mùa lá vàng nơi xứ sở kim chi.

Bà cho biết đây là chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng, nhằm làm việc với đối tác nước ngoài để đưa thêm sản phẩm mới về phục vụ khách hàng trong nước.

Cũng trong bài đăng này, bà Mailisa khẳng định luôn đặt an toàn, uy tín lên hàng đầu và cho biết "Tất cả sản phẩm của Mailisa được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế Việt Nam".

Cụ thể, toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều được kiểm nghiệm tại những đơn vị uy tín hàng đầu Việt Nam như: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3); Công ty Phân tích – Kiểm nghiệm Việt Tín; đồng thời đối chiếu kết quả tại 2-3 đơn vị độc lập khác nhau để đảm bảo độ chính xác và minh bạch tuyệt đối.

"27 năm gắn bó với ngành thẩm mỹ, Mai và anh Khánh chưa bao giờ xem nhẹ hai chữ “trách nhiệm” và “đạo đức nghề nghiệp”, luôn kiên định với triết lý: “Làm đúng để pháp luật bảo vệ mình – Làm đúng để khách hàng tin yêu mình" - Mailisa chia sẻ trên mạng xã hội.

Lên tiếng về hàng giả, kem trộn

Cũng trong ngày 11-11, Mailisa đã đăng tải bài viết trả lời bình luận của cộng đồng mạng: "Phốt sản phẩm Mailisa Doctor Magic có phải hàng giả, kem trộn?".

Trong bài đăng, Mailisa khẳng định: "Tất cả sản phẩm của Mailisa đều được nhập khẩu chính ngạch, kiểm nghiệm nghiêm ngặt và tuân thủ đầy đủ quy định của Bộ Y tế Việt Nam.

Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm Doctor Magic đều có phiếu công bố mỹ phẩm hợp pháp do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp phép, chứng nhận an toàn, đạt chuẩn và đủ điều kiện lưu hành. Khi nhập khẩu bất kỳ lô sản phẩm nào, Ban lãnh đạo Mailisa luôn chủ động thực hiện kiểm nghiệm độc lập theo đúng quy định.

Trước đó, bà Mailisa đã nhiều lần lên mạng xã hội phát biểu bảo vệ uy tín cá nhân và thương hiệu thẩm mỹ viện của mình.

Trong một clip đăng tải, bà Mai khẳng định cơ sở hoạt động minh bạch, mọi sản phẩm đều có hồ sơ rõ ràng, gồm tên sản phẩm, số lô, tờ khai hải quan, hóa đơn đỏ và chứng từ kèm theo. Tất cả được lưu trữ trong từng bộ hồ sơ riêng để sẵn sàng xuất trình khi có yêu cầu.

“Không có chuyện khi đoàn kiểm tra đến thì nhân viên hoảng loạn hay tẩu tán hàng hóa. Mailisa đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Nếu tôi làm sai, làm sao có thể ‘bịt miệng’ hơn 2.000 nhân viên, y tá, bác sĩ trong hệ thống" - bà Mai nói.

Bà cũng phủ nhận tin đồn bị cấm xuất cảnh.

Mailisa do bà Phan Thị Mai và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập từ năm 1998. Hệ thống đang có tới 17 cơ sở trên khắp cả nước và được quảng cáo rầm rộ như: phun xăm thẩm mỹ (chân mày, môi, mí), điều trị da (mụn, nám, sẹo rỗ), triệt lông, bán mỹ phẩm và đầu tư máy móc công nghệ cao. Thương hiệu cũng tổ chức các lễ khai trương, chương trình tri ân khách hàng, sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để tăng độ nhận diện. Dù hệ thống Mailisa rất nổi tiếng và hoạt động rầm rộ nhưng năm 2023, cơ sở Mailisa Huỳnh Văn Bánh đã từng bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc da 18 tháng vì "cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chưa có giấy phép" và "quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép".



