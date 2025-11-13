Công an làm việc với nhiều người tại Thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk, Khánh Hòa

Theo ghi nhận, phía trước trụ sở thẩm mỹ viện có một ô tô biển số xanh, gắn còi ưu tiên và nhiều chiến sĩ Cảnh sát cơ động bảo vệ bên ngoài. Bên trong trụ sở, lực lượng cảnh sát đang làm việc với một số người.

Trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện chưa nắm được thông tin liên quan vụ việc này. Phía Công an tỉnh Đắk Lắk cũng chưa phản hồi về vụ việc này.

Tại Đắk Lắk, t hẩm mỹ viện Mailisa hoạt động từ nhiều năm nay và có số lượng lớn khách hàng quan tâm. Thẩm mỹ viện này đang xây dựng thêm một trụ sở khác tại đường Lê Thánh Tông, phường Buôn Ma Thuột nhưng chưa đưa vào hoạt động.

Tại tỉnh Khánh Hòa, đến trưa ngày 13-11, lực lượng công an vẫn đang làm việc với một số người tại cơ sở Thẩm mỹ Mailisa trên đường Tô Hiến Thành, phường Nha Trang.

Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi.

Theo tìm hiểu, cơ sở t hẩm mỹ Mailisa tại phường Nha Trang khai trương từ tháng 4-2024, được quảng cáo có trang thiết bị tiên tiến, máy móc hiện đại thu hút nhiều người quan tâm.