Phản ứng khó tin của khách hàng khi chứng kiến cảnh sát ập vào thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

Sáng 13/11, lực lượng công an có mặt tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ và một số tỉnh thành, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng. Cửa ra vào tại các tòa nhà Thẩm mỹ viện Mailisa đóng kín và lực lượng công an làm việc suốt nhiều giờ đồng hồ ở bên trong.

Lực lượng chức năng có mặt tại tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội

Cũng trong sáng cùng ngày, nhiều khách hàng tìm đến cơ sở thẩm mỹ viện này không khỏi bất ngờ khi thấy lực lượng chức năng có mặt tại đây. Trong buổi sáng 13/11 hàng chục cơ sở trong hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa đều thông báo tạm ngưng đón khách.

Báo Tuổi trẻ đưa tin khoảng 9h sáng 13/11, hàng chục cán bộ công an, cảnh sát cơ động xuất hiện tại chi nhánh Mailisa ở tòa nhà số 6 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Trong đó, một số chiến sĩ cảnh sát túc trực trước cửa ra vào.

Một số khách hàng đến thẩm mỹ viện định vào trong đều bị cảnh sát ngăn lại, yêu cầu rời đi với lý do lực lượng chức năng đang làm việc.

Một nữ khách hàng đến làm đẹp tại Malisa cho biết hôm qua chị liên hệ với thẩm mỹ viện thì họ thông báo vẫn làm việc bình thường. Tuy nhiên, sáng nay chị đến thì cảnh sát cho biết đang làm việc nên không được vào trong.

Trong khi đó, sau khi khám xét cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh TPHCM (số 86 – 88 – 92 Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu), lực lượng công an đã thu giữ, niêm phong và đưa đi 2 thùng tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại TP.HCM

Được biết, Bộ Công an đang mở rộng điều tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và các hoạt động tài chính khác của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa.

Theo ghi nhận, trong lúc cơ quan chức năng làm việc tại tòa nhà thì một số khách vẫn ngồi tại các quán sát bên thẩm mỹ viện với hy vọng chờ cơ quan chức năng làm việc xong để vào tiếp tục làm đẹp.

Chia sẻ với Dân Trí, bà T. (58 tuổi) cho biết bà từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ lên TPHCM để làm đẹp tại thẩm mỹ viện Mailisa. Bà biết đến cơ sở này qua mạng xã hội và từng làm môi, chân mày tại đây cách đây khoảng 2 năm.

Sáng cùng ngày, bà có mặt từ rất sớm để làm da. Trước đó, bà đã được tư vấn, mua bộ sản phẩm chăm sóc da giá 3,1 triệu đồng và được tặng kèm liệu trình chăm sóc, chống nám.

“Sáng nay, sau khi nhân viên tư vấn xong, chuẩn bị đưa tôi lên lầu làm đẹp thì bất ngờ hàng chục công an ập vào”, bà T. kể.

Sau khi được cảnh sát yêu cầu ra ngoài, bà T. nán lại ở quán cà phê. Bà cho biết có hỏi một số nhân viên nhưng họ cũng không rõ khi nào cơ quan chức năng sẽ làm việc xong. Do đường xa, đi lại vất vả, bà cố chờ để được tiếp tục làm đẹp.

Trong khi đó, anh H.V.T. (19 tuổi, sinh viên năm 2) cho biết anh đến thẩm mỹ viện Mailisa để xử lý nốt ruồi và tàn nhang. Đây là lần thứ hai anh đến cơ sở này. Theo anh, chi phí là 50.000 đồng/nốt nhỏ và 200.000 đồng/nốt lớn.

“Sáng nay, tôi vừa đến ghi danh thì cảnh sát cơ động ập vào. Các cán bộ yêu cầu toàn bộ nhân viên bỏ điện thoại xuống, còn khách thì được mời ra ngoài”, anh T. kể.

Trước các phản ánh trên mạng xã hội, bà Phan Thị Mai (thường được biết đến với tên Mailisa) đã lên tiếng khẳng định rằng các sản phẩm mỹ phẩm được kinh doanh trong hệ thống thẩm mỹ viện của bà đều nhập khẩu chính ngạch, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận. Bà Mai còn công khai các clip ghi lại quá trình nhập hàng bằng container từ nước ngoài về.

Được biết, thời điểm các chi nhánh tại nhiều tỉnh, thành bị khám xét, vợ chồng ông Hoàng Kim Khánh (SN 1985, đại diện Công ty TNHH MTV Mailisa) và bà Phan Thị Mai (SN 1975) đang ở nước ngoài.

Mailisa là hệ thống thẩm mỹ viện có 17 trụ sở và chi nhánh trải dài khắp cả nước.