Mailisa là ai?

Mailisa là nickname của doanh nhân Phan Thị Mai, sinh năm 1975, đến từ Hà Tĩnh. Mailisa là nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp, là người sáng lập và điều hành chuỗi trung tâm thẩm mỹ cùng tên.

Vợ chồng Mailisa và Hoàng Kim Khánh

Trên MXH, nữ doanh nhân cũng là người làm sáng tạo nội dung nổi tiếng, với 2,2 triệu người theo dõi trên TikTok. Đặc biệt, cô được nhiều người biết đến với clip được nhân việt hát chúc mừng sinh nhật “sếp em Mailisa”.

Chồng của Mailisa tên Hoàng Kim Khánh, từng tốt nghiệp trường về kinh tế và làm việc trong lĩnh vực này. Ông cũng là một "tay chơi" siêu xe nổi tiếng gần xa.

Cái tên Mailisa khá có tiếng trong lĩnh vực làm đẹp. Cô sở hữu hệ thống kinh doanh rộng khắp ở nhiều nơi và có đội ngũ nhân viên khổng lồ. Theo giới thiệu từ doanh nghiệp, hệ thống Mailisa hiện cung cấp đa dạng dịch vụ làm đẹp như chăm sóc da, điều trị nám – mụn, phun xăm thẩm mỹ, triệt lông, trẻ hóa da bằng công nghệ cao, hướng đến nhóm khách hàng phổ thông và trung lưu.

Mailisa đầu tư sở hữu đất, xây dựng tòa nhà cao tầng nguy nga, sang trọng, tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở trung tâm các thành phố lớn.

Khác với nhiều cơ sở thẩm mỹ truyền thống, Mailisa sớm đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên mạng xã hội. Bà Mai Lisa thường xuyên xuất hiện trong các video quảng cáo, livestream chia sẻ về làm đẹp, hay các clip thiện nguyện được lan tỏa trên Facebook, TikTok, YouTube.

Tuy nhiên, theo như tìm hiểu, Mailisa có tuổi thơ bất hạnh khi cha mất sớm khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Lúc còn đi học, Mailisa làm thuê làm mướn như bán giày, bê tráp, cắt tóc để kiếm thêm thu nhập. Sau này, cô có cơ hội làm việc trong lĩnh vực sắc đẹp và bén duyên với nghề đến hiện tại.

Là một người phụ nữ mạnh mẽ với tài sản lớn, Mailisa đã về quê xây dựng một ngôi biệt thự hoành tráng cho mẹ. Ngoài ra, cô còn gây choáng khi tặng ông xã - tên thường gọi là "sếp Khánh" dàn siêu xe trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Dàn siêu xe “khủng” trăm tỷ của đại gia ngành thẩm mỹ mừng tiệc cuối năm

Những chiếc siêu xe đắt đỏ mà 2 vợ chồng Mailisa sở hữu có thể kể đến như V8 Vantage (15 tỷ đồng), McLaren Senna (20 tỷ đồng), Lamborghini Aventador S (40 tỷ đồng), Bentley Bentayga, Mulsanne EWB (70 tỷ đồng), Koenigsegg Regera (130 tỷ đồng)... cùng rất nhiều chiếc xe giá trị khác.

Cùng với độ phủ truyền thông, Mailisa cũng không ít lần vướng tranh cãi về chất lượng dịch vụ và quảng cáo trên mạng xã hội. Một số khách hàng phản ánh kết quả làm đẹp không như mong muốn, trong khi phía Mailisa nhiều lần khẳng định luôn tuân thủ quy trình, có đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và sử dụng công nghệ đạt chuẩn.