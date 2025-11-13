Cận cảnh toà nhà thẩm mỹ viện Mailisa TP.HCM: Cảnh sát đang có mặt, cửa đóng kín bưng

Công an đang có mặt ở nhiều trụ sở thẩm mỹ viện Mailisa Gần 11h ngày 13/11, lực lượng Công an đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây, TPHCM). Địa chỉ này là tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa.

Theo ghi nhận, trước trụ sở thẩm mỹ viện Malisa có xe của lực lượng công an và nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động đứng canh gác. Bên trong trụ sở, có nhiều cảnh sát đang làm việc. Lực lượng công an phối hợp với các đơn vị địa phương đã phong tỏa phía trước, trong khi tổ công tác khác làm việc bên trong.

Trước sự xuất hiện của công an tại thẩm mỹ viện Mailisa, nhiều người dân hiếu kỳ đã đứng theo dõi từ xa. Trong sáng cùng ngày, nhiều cán bộ, chiến sỹ công an cũng xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Ngô Quyền phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.