"Bà trùm" thẩm mỹ viện

Theo thông tin từ Tri thức và cuộc sống, Bà Phan Thị Mai (còn được biết đến với biệt danh Mailisa) là nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp và là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên.

Kinh doanh lâu năm, Mailisa cũng là một trong những doanh nhân được đánh giá sở hữu khối tài sản đồ sộ. Chưa kể, chồng bà là ông Hoàng Kim Khánh, cũng được biết là đại gia sở hữu dàn siêu xe “khủng”. Cuộc sống giàu có của gia đình nữ doanh nhân luôn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Vợ chồng "trùm thẩm mỹ viện" Mailisa - Hoàng Kim Khánh.



Tháng 9/2024, vợ chồng Mailisa khiến cộng đồng mạng được phen trầm trồ thán phục về độ hoành tráng, sang trọng của biệt phủ "khủng" rộng hơn 4.000m2 tọa lạc tại quận 12 (TP.HCM). Chia sẻ trên mạng xã hội, bà Mai cho biết công trình mất 2 năm để thiết kế, thời gian xây dựng gần 5 năm. Tổng thời gian hoàn thiện căn biệt phủ là hơn 6 năm.

Biệt phủ rộng lớn của vợ chồng Mailisa

Đây không phải là cơ ngơi đầu tiên của doanh nhân này. Theo đó, bà chủ thẩm mỹ viện còn sở hữu nhiều bất động sản, nhà cửa, lâu đài nguy nga tại nhiều địa phương khác.

Vợ chồng Mailisa bên dàn siêu xe trăm tỷ.

Tháng 3/2025, Mailisa gây chú ý với dàn siêu xe chạy trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) lên tới hơn 200 tỷ đồng, trong đó nhiều mẫu xe thuộc diện hàng hiếm tại Việt Nam.

Một số mẫu xe nổi bật trong đó là Ferrari SF90 Stradale (giá lăn bánh trên 40 tỷ đồng), Lamborghini Aventador S (ước tính 45 tỷ đồng), McLaren Senna (hơn 30 tỷ đồng), Ferrari 488 Pista Spider (hơn 40 tỷ đồng), Aston Martin Vantage (khoảng 15 tỷ đồng)...

Tháng 8/2024, trên trang cá nhân có tick xanh, bà Mailisa bật mí có khoảng 40 chiếc xe với rất nhiều loại từ siêu xe đến siêu sang. Để vận hành một lượng siêu xe nhiều như vậy thì lượng tài xế và giúp việc của Mailisa số lượng lên đến 40-50 người.

Để vận hành cả một hệ thống siêu xe thì không chỉ đơn giản có tiền là mua được. Muốn sở hữu một chiếc siêu xe hàng độc rất khó bởi muốn nhập về Việt Nam phải đặt hàng rất lâu, có những chiếc lên tới vài năm.

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Mailisa

Theo Nhịp sống thị trường, Thương hiệu thẩm mỹ viện Mailisa cũng được bà Phan Thị Mai đẩy mạnh quảng bá trên nhiều phương tiện truyền thông. Trên website doanh nghiệp và các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, hình ảnh của bà Mai và ông Khánh được sử dụng nhiều để quảng cáo cho các dịch vụ như phun xăm, phẫu thuật, triệt lông và bán các sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Doctor Magic.

Ảnh: Website Mailisa.

Về hệ sinh thái kinh doanh của Mailisa, theo thông tin từ website chính thức, sau 26 năm hoạt động, thương hiệu này đã mở được hơn 16 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp nhiều dịch vụ như phun màu thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ và đào tạo.

“16 chi nhánh của Mailisa là 16 tòa nhà nguy nga, lộng lẫy, và đều là của vợ chồng Mai Khánh” – bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa chia sẻ. Theo bà, các tòa nhà này không chỉ đẹp về mặt thiết kế mà còn rất chiến lược về vị trí, được vợ chồng bà Mai Khánh đầu tư và sở hữu.

Hiện nay, ông Hoàng Kim Khánh và bà Phan Thị Mai sở hữu hàng loạt doanh nghiệp tại các tỉnh thành như Hà Nội, Tp.HCM, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Dương, Nghệ An, Phú Quốc... là pháp nhân đằng sau các thẩm mỹ viện trong chuỗi Mailisa.

Các doanh nghiệp trong hệ thống chủ yếu tập trung vào lĩnh vực làm đẹp và dạy nghề, thương hiệu tuy có khác nhau về cách trình bày nhưng vẫn thuộc thương hiệu Mailisa. Cụ thể, một số doanh nghiệp do ông Hoàng Kim Khánh đứng tên gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Mailisa (thành lập năm 2018); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK SKINCARE (năm 2017); Công ty TNHH Thương mại Mailisa (năm 2015)…

Về phía bà Phan Thị Mai, hiện bà đứng tên ở một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ MAI LI SA (năm 2009, đã ngừng hoạt động); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY (năm 2023); Công ty TNHH MAI LI SA (năm 2007)…

Trong đó, Công ty TNHH MAI LI SA lập năm 2007 được xem là đơn vị khởi nghiệp đầu tiên của bà Phan Thị Mai, hiện cũng là công ty chủ chốt trong hệ sinh thái Mailisa. MAI LI SA có trụ sở tại địa chỉ 86-92 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, vốn điều lệ 1 tỷ đồng.

Trong năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu cao nhất lịch sử với 307,6 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2022. Lũy kế 5 năm gần nhất (2019 - 2023), tổng doanh thu của Công ty TNHH Mai Li Sa đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng (trung bình thu 200 tỷ đồng mỗi năm).

Tương tự ở Công ty TNHH Thương mại Mailisa, đơn vị đầu mối hoạt động khu vực Tp.Buôn Ma Thuột (Tỉnh Đắk Lắk) cũng có vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng. Giai đoạn 2019 – 2023, doanh thu đơn vị này thu về 270 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 114 tỷ, tương đương tỷ suất sinh lời lên đến 42%.

Còn pháp nhân ở Hà Nội là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ MAILISA, vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Chỉ năm đầu tiên hoạt động, đơn vị này đã thu về gần 62 tỷ doanh thu, lợi nhuận sau thuế hơn 26 tỷ đồng. Đấy được xem là mức lợi nhuận “khủng” của doanh nghiệp chỉ ngay sau hơn 1 năm thành lập. Năm 2020, doanh thu thuần tăng vọt lên gấp 2,5 lần lên gần 158 tỷ. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp cũng tăng 57% lên hơn 90 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019-2021, tổng doanh thu đơn vị này đạt 384 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 194 tỷ đồng, tương ứng hiệu suất sinh lời lên đến 50,5%.