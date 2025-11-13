Thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Dư Chế Linh

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dư Chế Linh, sinh năm 1972 (trú tại xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) là Giám đốc Công ty TNHH Dư Linh để điều tra về hành vi trốn thuế.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Dư Chế Linh (Ảnh: Công an An Giang).

Quá trình điều tra xác định: Từ năm 2021 đến năm 2022, bị can Dư Chế Linh để hợp thức nguồn hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn, chứng từ (đá, cát và chi phí thuê vận chuyển), bị can Linh và ông Lê Đình Tuấn (không rõ lai lịch) mua tổng cộng 16 hóa đơn khống của 3 công ty khác với tổng thành tiền chưa thuế ghi khống là 4.919.174.573 đồng, tổng thuế giá trị gia tăng ghi khống: 487.717.457 đồng, tổng thanh toán ghi khống: 5.406.892.030 đồng.

Đồng thời, bị can Linh đã sử dụng kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng mua vào, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền trên 300 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.